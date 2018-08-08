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Мультфильмы, которые стоит посмотреть взрослым 

Harper’s Bazaar 8 августа 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Мультипликация, даже такая масштабная и крупнобюджетная, как у Disney и Pixar, давно перестала быть сугубо детским жанром. К примеру, несколько лет назад в прокат вышла "Головоломка" — вполне "взрослая" история о внутренних переживаниях и конфликтах.
Или вспомним классику, "Ежика в тумане". Мультики, которые снимаются для более узкого круга зрителей, достойны не меньшего внимания.
В России одной из независимых анимационных студий является команда "Невидимые друзья". Они не только делают короткометражные картины, которые получают призы на международных фестивалях, но и проводят курсы художников-мультипликаторов. Рассказываем о важных работах "Друзей", которые в эту субботу можно будет посмотреть в кафе "Циферблат" на Тверской.

"Другие берега"

Дебютная работа 2014 режиссера и аниматора Василия Чиркова стала призером фестивалей Annecy International Animated Film Festival, World Festival of Animated Film Varna, ANIMAVI и Tofuzi. Меланхоличный черно-белый мультик о простых, казалось бы, событиях: убежала собака, приплыл пароход, собака нашлась, она уехала, а он сел на паром и отправился к другим берегам. Фильм полон звуков, а вода, едва угадывающаяся на экране, почти осязаема. Медитативности фильму добавляет и музыка, ее написал Александр Чирков.

"Корабли прошлых лет"

Совместная работа Василия Чиркова и режиссера Георгия Богуславского. Кукольная история старого капитана и его последнего таинственного плавания под аккордеон Джейсона Уэбли.

"Последний глоток"

Еще один фильм Богуславского о путешественнике, но выполненный уже в совершенно другой технике — под стать пустынному пейзажу и восточному городу, где происходит действие мультика.

"Белый-белый день"

Кино о поэзии маленьких событий, красоте и мимолетности жизни, о том, как чувствуют и видят наш мир дети. Мультик еще снимается: осталось 4 минуты 10 секунд, на которые у команды уйдет почти год. Именно "Белому-белому дню" посвящен субботний показ работ объединения. На своей странице в Facebook ребята подробно рассказывают о съемочном процессе и его участниках.
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