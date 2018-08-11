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Участница телешоу засыпалась на элементарном вопросе
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Участница телешоу впала в ступор на элементарном вопросе 

Lenta.ru + ещё 1 11 августа 2018
Фото: Lenta.ru
Выпускница Стамбульского университета Су Айхан (Su Ayhan) не смогла самостоятельно ответить на вопрос, где находится Великая Китайская стена. Об этом сообщает информационного издание Hurriyet DailyNews.
Выпуск местной телепередачи «Кто хочет стать миллионером» транслировался на канале ATV 4 августа. Вопрос о местонахождении Великой Китайской стены стал четвертым в игре Айхан. 26-летняя девушка заявила, что знает ответ, но все-таки хочет уточнить его у сидящих в зале зрителей.
Однако по результатам голосования лишь 51 процент респондентов ответили, что эта достопримечательность расположена в Китае. Остальные предположили, что ее родиной могут быть Индия, Япония или Южная Корея. Пребывающая в замешательстве девушка использовала еще одну подсказку — позвонила другу. Тот развеял ее сомнения, заявив, что стена действительно находится в Китае.
Дальше пройти девушке не удалось: она покинула телепередачу после следующего вопроса, на который ответила неверно.
Местные СМИ предположили, что проблема могла быть не в невежестве девушки, а ее недоверии к слишком простым вопросам, в которых она ожидала встретить подвох.
Ранее в сети разгорелся скандал из-за британской викторины The Chase. Поклонники интеллектуального шоу предположили, что сотрудники телепередачи специально манипулировали таймером, чтобы не позволить конкурсанте выиграть. Однако персонал отверг все обвинения.
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