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Что стало с крохами из сериала «Друзья»
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Что стало с крохами из сериала «Друзья» 

Рамблер 9 августа 2018
Первая серия американского ситкома «Друзья» вышла в 1994 году. Компания настолько полюбилась зрителям, что сериал продержался в эфире десять сезонов. Взрослые актёры, игравшие главных героев, давно стали звёздами и часто появляются на кино— и телеэкранах, а что произошло с малышами, игравшими детей?
В начале девятого сезона Рейчел и Росс обзавелись малышкой Эммой. Кроху играли две девочки — близняшки Кали и Ноэль Шелдон. Сами девочки родились летом 2002 года и, конечно же, они совсем не помнят, как снимались в сериале. На площадке они оказались благодаря маме и играли дочку главных героев по очереди. Став постарше, сёстры время от времени снимались в сериалах, а сейчас стало известно, что они планируют принять участие в полнометражном проекте.
Ещё один юный персонаж «Друзей» — сын Росса от первой жены Бен. Его также играли близнецы, Дилан и Коул Спроусы. Сейчас парням уже по 26 лет, в их фильмографии более двух десятков кинокартин и телепроектов. В 2011 году ребята на время оставили кино и получили образование: Дилан занялся разрабокой видеоигр, а Коул отдал предпочтение археологии. Сейчас актёры вернулись к прежнему занятию и вполне преуспевают.
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