«Теория большого взрыва» вернется на экраны

В прошлом году сериал продлили на двенадцатый сезон и авторы заявляли, что он станет последним. Предполагалось, что проект планируют закрыть в связи со снижением популярности и, следовательно, падением прибыли от его показа.

Но на днях появились новые сведения о судьбе сериала. На одной из пресс-конференций Ассоциации телевизионных критиков ТСА президент канала CBS Келли Кал заявил о возможности продления проекта. Во всяком случае, компания такую идею рассматривает.

Сейчас мы обсуждаем с руководством Warner Bros. возможность возобновления проекта. Вероятно, прошедший сезон не станет для сериала последним,

— цитирует Келли Кала издание Variety.

Напомним, ранее сообщалось о том, что актеры сериала не против закрытия проекта. В частности, один из исполнителей главных ролей, Джонни Галэки, говорил, что двенадцатый сезон станет последним.

Кстати, у сериала появился спин-офф «Детство Шелдона», который получил положительные отзывы у поклонников «Теории большого взрыва». В связи с чем его продлили на второй сезон.