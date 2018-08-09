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«Теория большого взрыва» вернется на экраны
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«Теория большого взрыва» вернется на экраны 

Рамблер 9 августа 2018
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
В прошлом году сериал продлили на двенадцатый сезон и авторы заявляли, что он станет последним. Предполагалось, что проект планируют закрыть в связи со снижением популярности и, следовательно, падением прибыли от его показа.
Но на днях появились новые сведения о судьбе сериала. На одной из пресс-конференций Ассоциации телевизионных критиков ТСА президент канала CBS Келли Кал заявил о возможности продления проекта. Во всяком случае, компания такую идею рассматривает.
Сейчас мы обсуждаем с руководством Warner Bros. возможность возобновления проекта. Вероятно, прошедший сезон не станет для сериала последним,
— цитирует Келли Кала издание Variety.
Напомним, ранее сообщалось о том, что актеры сериала не против закрытия проекта. В частности, один из исполнителей главных ролей, Джонни Галэки, говорил, что двенадцатый сезон станет последним.
Кстати, у сериала появился спин-офф «Детство Шелдона», который получил положительные отзывы у поклонников «Теории большого взрыва». В связи с чем его продлили на второй сезон.
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