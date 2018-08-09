Самая яркая пара «Дом 2» решила расстаться

Отношения Ильи Яббарова и Алены Рапунцель похожи на бразильский сериал. Связь их не помогла скрепить даже беременность девушки.

Счесть сколько раз Алена и Илья расставались и сходились достаточно сложно, однако после предыдущего примирения многие верили в счастливое будущее звезд.

Но чуда не случилось. Не удалось помочь дельными советами и маме Алены Рапунцель, прибывшей на проект для того, чтобы поддержать свою дочь.

Сейчас Алена решительно настроена отпустить Илью и начать новую главу своей жизни. Ребенок, по мнению девушки, не помешает ей отыскать достойную замену своему бывшему избраннику.