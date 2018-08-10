«Запостить котика»: новая серия «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» выложила на видеохостинге YouTube пятую серию обновленного «Простоквашино». Она называется «Шарик хочет телефон».

В новой серии Шарик расстроен малым количеством подписчиков в своем блоге и решает «запостить котика», коим оказался кот Матроскин.

В начале апреля «Союзмультфильм» выпустил первый эпизод мультсериала «Возвращение в Простоквашино», продолжения советской трилогии «Трое из Простоквашино».