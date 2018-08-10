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«Запостить котика»: новая серия «Простоквашино»
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«Запостить котика»: новая серия «Простоквашино» 

Lenta.ru + ещё 24 10 августа 2018
Фото: Lenta.ru
Киностудия «Союзмультфильм» выложила на видеохостинге YouTube пятую серию обновленного «Простоквашино». Она называется «Шарик хочет телефон».
В новой серии Шарик расстроен малым количеством подписчиков в своем блоге и решает «запостить котика», коим оказался кот Матроскин.
В начале апреля «Союзмультфильм» выпустил первый эпизод мультсериала «Возвращение в Простоквашино», продолжения советской трилогии «Трое из Простоквашино».
Писатель Эдуард Успенский, автор сценария оригинальных серий и повести «Дядя Федор, пес и кот», раскритиковал создателей мультфильма и обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет из-за «грубой переработки его произведений».
Позднее стало известно о планах киностудии перезапустить мультсериал «Возвращение блудного попугая». В частности, председатель правления компании Юлиана Слащева рассказала, что персонажа планируют сделать современным стендапером (комиком, выступающим перед живой аудиторией — прим. "Ленты.ру").
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