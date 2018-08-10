Сенсационные видео, которые были разоблачены

В марте нынешнего года китайский ролик стал невероятно популярен. Нём был некий призрачный поезд, который зафиксировала камера видеонаблюдения на железнодорожной станции. Многие действительно поверили в существование поезда-призрака, эта новость даже обсуждалась в прессе. Лишь спустя некоторое время выяснилось, что ролик был подделкой: оно было создано путём наложения кадром с прибывающим поездом на кадры пустой платформы.

Ещё один ролик, который мир увидел в 2011 году, стал подлинной сенсацией. В нём показывали свинью, которая родилась с человеческим лицом. Животное появилось в отдалённой деревушке Гватемалы, местные приписали это чудо инопланетянам, поскольку в ночь рождения мутанта над деревней видели странные огни. Жители деревни были уверены, что пришельцы экспериментировали над домашними животными, в результате чего на свет и появилось чудище. А вот посмотревшие ролик специалисты заявили, что такой дефект время от времени встречается у свиней, и развивается он ещё в утробе.

В 2012 году по телеканалам разошлось видео, якобы снятое в парке Канады. На кадрах огромный беркут устремляется к земле и подхватывает играющего малыша, и, пронеся несколько метров отпускает. Ролик спровоцировал панику среди родителей, но всех успокоили студенты местного университета, специализирующиеся на анимации. Они рассказали, что нарисовали и ребёнка, и беркута, так что причин опасаться больших птиц нет.