Полина Максимова о съемках в новом сезоне «Деффчонок» и планах

Тысячи людей приезжают в Москву в попытках завоевать столицу, и только единицы возвращаются обратно домой, разочаровавшись или же соскучившись по спокойной, размеренной жизни. Героини ситкома «Деффчонки» телеканала ТНТ сделали что-то невероятное: сумели завоевать столицу, но при этом решили вернуться на свою малую родину. Так вышло… Подробности о новом сезоне рассказала исполнительница роли Лели, актриса Полина Максимова

Что вы испытали, вернувшись на съемочную площадку «Деффчонок»? Можно ли это сравнить с возвращением домой после долгого путешествия?

Полина Максимова:

— Однозначно, это возвращение домой. Но это было не такое уж и долгое путешествие, всего-то три года прошло. Тем не менее испытала и трепет, и волнение, и ожидание встречи. И даже страх — останется ли та же легкость на площадке и не забыла ли я свой персонаж… В общем, целый спектр чувств.

Сложно было вновь вживаться в образ Лели после такого долгого перерыва?

Полина Максимова:

— На удивление, нет. Видимо, Леля у меня в крови. Как только я встаю на каблуки, надеваю платье с декольте определенной глубины, во мне просыпается Леля. Как помните, на ТНТ был проект «Зайцев + 1», так же и у меня, только с точностью наоборот: «Леля + 1», где плюс один — это Полина Максимова.

Изменилось ли ваше отношение к героине за это время? Если да, то как?

Полина Максимова:

— Нет, я ее по-прежнему люблю, очень бережно к ней отношусь, как к ребенку. Наши роли — это наши дети, я всегда это говорю. У детей тоже бывают разные периоды: сначала они рождаются, потом взрослеют, начинается проявление характера. Шестой сезон для меня — это как переходный возраст для моего ребенка. Во многом со своим персонажем мне надо было договориться. Как это обычно происходит с подростками. Моя работа с персонажем шла именно как у родителей с подростками: чтобы не потерять своих детей, они много общаются.

Вы пересматривали предыдущий сезон перед началом съемок, чтобы вспомнить на чем остановились и в каком состоянии пребывала ваша героиня?

Полина Максимова:

— Я всегда пересматриваю предыдущие сезоны перед тем, как приступить к съемкам новых эпизодов. Я смотрю жесты, характерные для персонажа реакции, словечки. Этого нельзя терять, это один и тот же человек, и неважно, может быть, через пять-десять лет проект будут смотреть мои дети. Я же не буду им говорить, что между сезонами прошло три года. Они будут смотреть сезон за сезоном, и в течение этого времени нельзя будет растерять персонаж и заявить какую-то новую блондинку.

Судя по первым сериям нового сезона, Леля особо не изменилась: клеит богатых, тратит большие деньги, не любит работать. Может, поменялось ее мировоззрение?

Полина Максимова:

— Леля — женщина-вдохновитель, она локомотив, который двигает всю компанию. Она очень легкая и не умеет обижаться. Леля — образующее звено, вокруг которого строится весь сезон. Пална — селфмэйдвумен, со своими загонами и амбициями. Леля ее постоянно мотивирует, тормошит, добавляя оптимизм и легкость. Маша впала в семейную жизнь со всеми ее постродовыми депрессиями, и Леля тоже вытаскивает ее из этого состояния. Леля остается женщиной-мечтой для всех мужчин в сезоне… и в России. Все мужчины так или иначе сосредоточены вокруг нее, появляются новые персонажи, например, саратовские одноклассники. С их появлением происходит некая реинкарнация, перерождение проекта. Шестой сезон — как птица-феникс. Все настолько круто снято, что мне даже не верится, что я в нем участвую.

Просите ли вы режиссера дать вам актерский дубль, чтобы попробовать отыграть так, как хочется именно вам? И часто ли такие дубли остаются в сериале?

Полина Максимова:

— Я настолько доверяю нашим создателям Ольге Френкель и Сергею Карякину , что даже не смотрю плейбэк. Актеры любят после дубля попросить посмотреть получившийся материал, но я, как котенок, слепо доверяю режиссеру. У меня подобных просьб не возникает в силу того, что я в профессии уже 13 лет, а это большой срок, учитывая, что мне 28. В один прекрасный момент я поняла, что плакать и расстраиваться из-за того, что взяли в работу не те дубли, которые мне хотелось, совсем не стоит. Я поняла одну простую вещь: нужно каждый дубль делать качественным, чтобы на монтаже не было вариантов — взять не тот дубль. Если ты выходишь на площадку, то должен работать всегда в десятку.

Люди из регионов хотят переехать в Москву или Питер. А вы мечтали куда-то переехать из Москвы?

Полина Максимова:

— Регулярно, куда бы я ни путешествовала. Я Рак по знаку зодиака, поэтому если перенесла куда-то свой панцирь, то мне надо осесть. После долгих съемок в Санкт-Петербурге я очень долго снимала там квартиру. Она пустовала, я никак не могла туда приехать, но при этом знала, что в Санкт-Петербурге у меня она есть и я в любой момент могу туда приехать. Там устроено все мое хозяйство, какие-то полотенчики, кремы и тому подобное. Мне и в Саратове очень понравилось. Здесь и масштабы другие, и люди другие… Меня это так все восхищает! Вообще, я патриот своей страны, и мне везде, где бываю, хочется остаться.

Общались ли вы с другими актерами и актрисами сериала? Встречались? Или впервые после съемок увиделись на площадке?

Полина Максимова:

— Конечно. Это для зрителей мы — коллеги, соратники по цеху, актрисы. Мы вместе прошли такой огромный путь, начиная от проб. Какая бы фильмография у каждой из нас ни была до проекта «Деффчонки», медийность мы обрели вместе, одновременно с выходом первого сезона. Мы все время поддерживаем друг друга, всегда на связи, празднуем дни рождения, следим друг за другом в социальных сетях. Если я прочитала в посте у кого-то из девчонок какой-то негатив и почувствовала плохое настроение, всегда перезвоню и поинтересуюсь, чем помочь. Я поддерживаю связь не только с актерами, но и с создателями. Мы общаемся все вместе одной большой семьей и даже планируем совместный отдых на море.

Смотрели ли вы что-то из новых проектов ТНТ? «ПЕСНИ», «ТАНЦЫ», «Ольга», «Адаптация»? Где бы сами хотели сняться или поучаствовать?

Полина Максимова: