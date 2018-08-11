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Муж Ксении Бородиной запустил свое шоу
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Муж Ксении Бородиной запустил свое шоу 

Рамблер 11 августа 2018
Фото: @zimamoscow
Супруг Ксении Бородиной тоже подался на экраны и создал свое собственное ток-шоу. Новые выпуски муж знаменитой телеведущей публикует на youtube-канале.
Новая программа была запущена совместно с маркетологом Евгением Мироновым. Омаров и Миронов уже опубликовали первый выпуск — его длительность составила 13 минут.
В основе ток-шоу — диалоги с известными мужчинами о жизни, работе и семье. Омаров и Миронов в своей программе хотят разоблачать стереотипы о сильной половине человечества, которые сложились в женском обществе.
Ведущие планируют в будущем приглашать успешных людей, бизнесменов, телеведущих, звезд шоу-бизнеса, чтобы вести с ними разговоры в формате "без галстука". Героями первого выпуска стали рестораторы.
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