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Стали известны имена наставников «Голос 60+»
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Стали известны имена наставников «Голос 60+» 

Рамблер 14 августа 2018
Фото: @agutinleonid
В апреле этого года Первый канал объявил о запуске ответвления музыкального шоу «Голос», в котором смогут принять участие исполнители, возраст которых преодолел рубеж в 60 лет. Кастинг прошел во многих городах России и сейчас все готово к началу съемок.
Первая запись программы «Голос 60+» состоится 14 августа, а накануне стали известны имена наставников, которым предстоит сесть проводить строгий отбор.
Сразу после объявления о кастинге, поклонники программы стали гадать, кто же станет набирать себе команды из голосистых пенсионеров. В числе прочих называли имена Надежды Бабкиной, Николая Расторгуева и даже Андрея Макаревича. Но продюсер проекта Юрий Аксюта решил доверить столь нелегкое дело уже проверенным людям и предложил занять кресла судей Леониду Агутину, Пелагее и Валерию Меладзе.
Четвертое кресло тоже не осталось пустым, но кому оно досталось, пока держат в секрете. Имя последнего наставника раскроют в день съемки первого выпуска музыкального шоу.
Ведущим программы останется Дмитрий Нагиев.
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