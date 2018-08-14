Как сложились судьбы актеров сериала «Друзья»

Сериал «Друзья» многие считают «классикой», притом не только в США, но и далеко за их пределами. Выходил он на экранах с 1994 по 2004 годы, и всего насчитывается десять сезонов. Однако судьбы актеров, сыгравших главные роли, после окончания проекта сложились по-разному, и многие из них столкнулись с личными драмами.

Дэвид Швиммер

Исполнитель роли Росса после окончания сериала не так часто появлялся на экранах, особенно в качестве главного персонажа. Сейчас актеру 51 год, в 2010 он связал себя узами с Зоуи Бакман , а год спустя у них появился ребенок.

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Правда, с 2017 супруги не живут вместе, назвав это «паузой в отношениях». Не исключено, что пара еще сможет спасти свой брак, хотя многие в это уже не верят.

Дженнифер Энистон

После окончания сериала ее карьера пошла вверх, и на счету актрисы десятки весьма удачных и успешных ролей. В личной жизни у Энистон все складывалось не так хорошо. В 2005 она развелась с Брэдом Питтом , променявшим ее на Джоли, а в 2011 начала встречаться с Джастином Теру

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Свадьбу они сыграли в 2015, но в начале 2018 года заявили о расставании, не назвав причин. Детей у актрисы нет, но она не считает материнство главной целью своей жизни.

Мэтт Леблан

Красавчику Джоуи сейчас тоже 51 год, и после окончания «Друзей» в большом кино его карьера не сложилась. Леблан появлялся преимущественно в сериалах, а в 2016 стал одним из ведущих шоу Top Gear.

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Счастья в личной жизни он тоже не нашел. Сперва распался его брак с Мелиссой Макнайт, а затем он несколько лет встречался с коллегой по сериалу «Джоуи», но в 2015 их союз сошел на нет.

Кортни Кокс

Экранная Моника хоть и не повторила успех Энистон, но все же сумела удержаться на телевидении, поэтому в ее копилке имеется немало достойных проектов. Ее многолетний брак с Дэвидом Аркеттом распался в 2010 году, хотя на развод она подала лишь в 2013.

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После этого была помолвлена с клавишником рок-группы Snow Patrol, но до свадьбы не дошло. По слухам, виной тому стал тяжелый характер 54-летней актрисы. В период с 2001 по 2010 годы знаменитость успела пережить восемь выкидышей.

Мэттью Перри

После травмы, полученной в 1997 году, у актера появилась зависимость от обезболивающих. Он трижды проходил реабилитацию, последняя из них имела место в 2011 году. Помимо наркотиков, Перри налегал на алкоголь, поэтому в итоге заболел панкреатитом.

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Накануне его снова госпитализировали в Калифорнии из-за проблем с ЖКТ. О личной жизни 48-летней звезды «Друзей» известно немногое, а карьера его, несмотря на пагубные привычки, какое-то время развивалась неплохо.

Лиза Кудроу

В течение последних семи лет 55-летняя актриса играет на первых ролях в сериале «Веб-терапия», являясь также его продюсером.

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В счастливом браке Кудроу находится с 1995 года, а ее беременность ловко обыграли в сериале «Друзья».