Новый сезон «Ворониных» пройдет на Волге

Полюбившиеся зрителям российского ТВ герои отправились в Ярославль на теплоходе.

Новый сезон стартует на СТС уже 27 августа. Главные герои "Ворониных" отправятся в путешествие по Волге до Ярославля. Они перевоплотятся в богатырей, устроят гонки на автодроме, окажутся в доме-перевертыше и увидят главные достопримечательности Золотого кольца России. Кроме того, в сериале появится новый персонаж — капитан дальнего плавания которого сыграет Георгий Мартиросьян.

Решение переместить семью Ворониных из четырех стен квартиры на теплоход прокомментировал режиссер проекта Александр Жигалкин