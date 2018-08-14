Новый сезон «Ворониных» пройдет на Волге 

Полюбившиеся зрителям российского ТВ герои отправились в Ярославль на теплоходе.
Новый сезон стартует на СТС уже 27 августа. Главные герои "Ворониных" отправятся в путешествие по Волге до Ярославля. Они перевоплотятся в богатырей, устроят гонки на автодроме, окажутся в доме-перевертыше и увидят главные достопримечательности Золотого кольца России. Кроме того, в сериале появится новый персонаж — капитан дальнего плавания которого сыграет Георгий Мартиросьян.
Решение переместить семью Ворониных из четырех стен квартиры на теплоход прокомментировал режиссер проекта Александр Жигалкин:
"Рамки павильонов стали для нас тесными, поэтому мы отправились в круиз по Волге. Конечно, глаз радуется при виде такой необычной и интересной натуры, красивых фонов, памятников культуры. Да и на артистов смена обстановки действует творчески-освежающе".