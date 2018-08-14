Астролог рассказала о ссорах с Гузеевой и Сябитовой

Ведущая «Давай поженимся!» о конфликтах с Гузеевой и Сябитовой

Тамара отметила, что работа ведущих кажется слаженной только с экрана телевизора. На самом деле в процессе создания передачи часто бывают споры из-за того, что Лариса и Роза излишне резки и прямолинейны.

"У нас бывают конфликты, мы иногда вспыхиваем в отношении друг друга. Но мне очень приятно, что за последние три-четыре года взгляды моих коллег стали более либеральными в отношении людей. Хотя люди они достаточно консервативные, как мне кажется. Поначалу это пугало, когда я на первых программах с таким сталкивалась. Но, с другой стороны, конечно, у каждого может быть свое мнение по поводу того, как жить и зачем", — поведала Глоба.

По словам астролога, у каждой ведущей "Давай поженимся!" своя роль. Гузеева рассуждает с позиции жизненного опыта, Сябитову интересует материальная сторона вопроса. "А мое дело — наука. — продолжает Тамара. Я должна быть объективной и беспристрастной, никаких симпатий или антипатий. Смотреть по карте — сойдется или не сойдется".

Глоба призналась, что иногда заранее видит, что у участников шоу в дальнейшем отношения не сложатся и ей очень хочется сказать: "давайте вообще не будем снимать этот выпуск". "Но это закон жанра, я не принимаю решений в данном случае. Иногда мне задают вопрос: зачем что-то делать, если все предопределено? А зачем мы вообще приходим в этот мир? Чтобы душа развивалась. Мы получили материальное тело, и в нем мы должны развиться, чтобы двигаться дальше: стать выше или ниже", — цитирует астролога WomanHit.ru.