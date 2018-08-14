Самые ожидаемые сериалы осени

Ужасно это признавать, но до наступления осени всего две недели. Можно бесконечно грустить по этому поводу, а можно порадоваться стабильной (не) погоде, возвращению в вашу жизнь глинтвейна и пледов и старту самого жаркого сериального сезона года.

Судная ночь

Дата премьеры: 4 сентября

Многосерийная версия франшизы «Судная ночь». В США принят закон о «Судной ночи» — только в одну ночь в году с каждого гражданина снимается юридическая ответственность. В эту ночь можно все: убивать, мародерствовать, пытать, грабить. В эти несколько часов никому нельзя доверять, даже своей семье.

Манифест / Декларация

Дата премьеры: 24 сентября

Авиарейс Монтего 828 безопасно приземляется после сильной турбулентности. Сразу же после приземления самолет окружают полицейские и журналисты. Оказывается, что экипаж и пассажиры отсутствовали 5,5 лет, а их семьи и друзья, потерявшие надежду, продолжили жить дальше.

Мистер между

Дата премьеры: 25 сентября

Рэй Шусмит жонглирует двумя жизнями: днем он заботливый и ответственный отец, порядочный гражданин и обаятельный бойфренд, а ночью — агрессивный и опасный преступник, держащий в страхе криминальный мир.

Новый Амстердам

Дата премьеры: 25 сентября

Доктор Макс Гудвин — новый главврач общественной больницы «Новый Амстердам». В первый же день он увольняет треть штатных врачей и ставит лишь два условия — заботиться о пациентах во что бы то ни стало и быть честными перед ними. Но, похоже, что сам Гудвин скрывает от своих подчиненных личный и очень неприятный секрет.

ФБР

Дата премьеры: 25 сентября

Сюжет сконцентрирован на работе нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований, в частности — агента Мэгги Белл.

Родители-одиночки

Дата премьеры: 26 сентября

Пять родителей-одиночек сплочаются, чтобы поддерживать друг друга: помогать друг другу с неугомонными отпрысками, домашними хлопотами и «первыми» свиданиями.

Миллион мелочей

Дата премьеры: 26 сентября

Трое друзей воссоединяются на похоронах четвертого. Каждый из них молча страдает от чего-то: депрессии, запретной любви или неизлечимой болезни, но только вновь объединившись они находят в себе силы признать проблемы и начать с ними бороться.

Бог меня зафрендил

Дата премьеры: 30 сентября

Майлс — образцовый атеист. Еще в детстве он потерял маму в ужасной автокатастрофе и с тех пор отказывается принять неизбежность воли Бога. Однажды герой получает запрос на добавление в друзья от самого Боженьки. После этого жизнь закоренелого атеиста начинает пестрить чудесами.

Мне неловко

Дата премьеры: 4 октября

Эмет — обычная современная мамочка. Изо всех сил она пытается быть образцовой женой, заботливой мамой, отзывчивой подругой и первоклассным работником, но годы, стресс и постоянное стремление к идеалу заставляют героиню каждый раз испытывать неловкость за свои «косяки».

Стопроцентный американец

Дата премьеры: 10 октября

Молодой перспективный спортсмен Спенсер переводится в новую элитную старшую школу. Школьника тут же начинают травить одноклассники: за цвет кожи, за «низкое» происхождение, за его поведение и внешний вид. Сложнее всего Сенсеру в этой токсичной среде оказывается играть, чтобы не потерять стипендию.

Зачарованные

Дата премьеры: 14 октября

Продолжение одноименного культового мистического сериала, рассказывающего о трех сестрах, узнавших, что они — потомственные ведьмы, обладающие сверхспособностями.

Детки в порядке

Дата премьеры: 16 октября

Комедийный сериал о жизни ирландской семьи из 60-ых, в которой растут семь мальчишек. Рассказ ведется от лица самого «незаметного» ребенка семейтва.

Новобранец

Дата премьеры: 16 октября

Джону уже за сорок, но только сейчас он решился исполнить свою давнюю мечу и стать полицейским. Коллектив воспринимает взрослого новичка с опаской, но жизненный опыт и чувство юмора новобранца с каждым днем укрепляют его позицию в штате.

Наследие

Дата премьеры: 25 октября

Сюжет сконцентрирован на молодом поколении сверхъестественных существ в Школе Сальваторе. У каждого из них свои особенности, силы, импульсы и желания, но что они выберут — стать героями или поддаться своей демонической сущности?

Возвращение домой

Дата премьеры: 2 ноября

Социальный работник секретной правительственной службы Хайди должна решить, готов ли американский солдат Колин вернуться к «обычной» гражданской жизни.