Самые ожидаемые сериалы осени 

Ужасно это признавать, но до наступления осени всего две недели. Можно бесконечно грустить по этому поводу, а можно порадоваться стабильной (не) погоде, возвращению в вашу жизнь глинтвейна и пледов и старту самого жаркого сериального сезона года.
Судная ночь
Дата премьеры: 4 сентября
Многосерийная версия франшизы «Судная ночь». В США принят закон о «Судной ночи» — только в одну ночь в году с каждого гражданина снимается юридическая ответственность. В эту ночь можно все: убивать, мародерствовать, пытать, грабить. В эти несколько часов никому нельзя доверять, даже своей семье.
Манифест / Декларация
Дата премьеры: 24 сентября
Авиарейс Монтего 828 безопасно приземляется после сильной турбулентности. Сразу же после приземления самолет окружают полицейские и журналисты. Оказывается, что экипаж и пассажиры отсутствовали 5,5 лет, а их семьи и друзья, потерявшие надежду, продолжили жить дальше.
Мистер между
Дата премьеры: 25 сентября
Рэй Шусмит жонглирует двумя жизнями: днем он заботливый и ответственный отец, порядочный гражданин и обаятельный бойфренд, а ночью — агрессивный и опасный преступник, держащий в страхе криминальный мир.
Новый Амстердам
Дата премьеры: 25 сентября
Доктор Макс Гудвин — новый главврач общественной больницы «Новый Амстердам». В первый же день он увольняет треть штатных врачей и ставит лишь два условия — заботиться о пациентах во что бы то ни стало и быть честными перед ними. Но, похоже, что сам Гудвин скрывает от своих подчиненных личный и очень неприятный секрет.
ФБР
Дата премьеры: 25 сентября
Сюжет сконцентрирован на работе нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований, в частности — агента Мэгги Белл.
Родители-одиночки
Дата премьеры: 26 сентября
Пять родителей-одиночек сплочаются, чтобы поддерживать друг друга: помогать друг другу с неугомонными отпрысками, домашними хлопотами и «первыми» свиданиями.
Миллион мелочей
Дата премьеры: 26 сентября
Трое друзей воссоединяются на похоронах четвертого. Каждый из них молча страдает от чего-то: депрессии, запретной любви или неизлечимой болезни, но только вновь объединившись они находят в себе силы признать проблемы и начать с ними бороться.
Бог меня зафрендил
Дата премьеры: 30 сентября
Майлс — образцовый атеист. Еще в детстве он потерял маму в ужасной автокатастрофе и с тех пор отказывается принять неизбежность воли Бога. Однажды герой получает запрос на добавление в друзья от самого Боженьки. После этого жизнь закоренелого атеиста начинает пестрить чудесами.
Мне неловко
Дата премьеры: 4 октября
Эмет — обычная современная мамочка. Изо всех сил она пытается быть образцовой женой, заботливой мамой, отзывчивой подругой и первоклассным работником, но годы, стресс и постоянное стремление к идеалу заставляют героиню каждый раз испытывать неловкость за свои «косяки».
Стопроцентный американец
Дата премьеры: 10 октября
Молодой перспективный спортсмен Спенсер переводится в новую элитную старшую школу. Школьника тут же начинают травить одноклассники: за цвет кожи, за «низкое» происхождение, за его поведение и внешний вид. Сложнее всего Сенсеру в этой токсичной среде оказывается играть, чтобы не потерять стипендию.
Зачарованные
Дата премьеры: 14 октября
Продолжение одноименного культового мистического сериала, рассказывающего о трех сестрах, узнавших, что они — потомственные ведьмы, обладающие сверхспособностями.
Детки в порядке
Дата премьеры: 16 октября
Комедийный сериал о жизни ирландской семьи из 60-ых, в которой растут семь мальчишек. Рассказ ведется от лица самого «незаметного» ребенка семейтва.
Новобранец
Дата премьеры: 16 октября
Джону уже за сорок, но только сейчас он решился исполнить свою давнюю мечу и стать полицейским. Коллектив воспринимает взрослого новичка с опаской, но жизненный опыт и чувство юмора новобранца с каждым днем укрепляют его позицию в штате.
Наследие
Дата премьеры: 25 октября
Сюжет сконцентрирован на молодом поколении сверхъестественных существ в Школе Сальваторе. У каждого из них свои особенности, силы, импульсы и желания, но что они выберут — стать героями или поддаться своей демонической сущности?
Возвращение домой
Дата премьеры: 2 ноября
Социальный работник секретной правительственной службы Хайди должна решить, готов ли американский солдат Колин вернуться к «обычной» гражданской жизни.