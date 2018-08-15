Ещё
Риз Уизерспун показала своего двойника
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Риз Уизерспун показала своего двойника 

Рамблер 15 августа 2018
Фото: @reesewitherspoon
Актриса показала свою дублершу, которая уже играла за нее в нескольких фильмах, а сейчас девушка задействована в сериале "Большая маленькая ложь".
На видео в своем Instagram-блоге Риз рассказала, что девушка по имени Мэрили Лесли работает с актрисой несколько лет и снялась уже в пяти фильмах. Сейчас Мэрили дублирует Риз на съемках нашумевшего драматического сериала "Большая маленькая ложь", в котором Уизерспун играет одну из главных героинь Мадлен Маккензи.
@reesewitherspoon
Под постом Уизерспун интересуется у своих поклонников, действительно ли они похожи:
"Что ж ребята, хочу показать вам человека, который работает со мной уже несколько лет. Это Мерили, и она мой двойник! Мы похожи, не правда ли?"
Мнение подписчиков разделились: одни уверены, что сходство стопроцентное, другие же — что Мэрили не такая симпатичная, как Риз, к тому же, по словам подписчиков, у них очень разные глаза. К слову сказать, многие поклонники остались озадачены: зачем вообще нужен дублер на съемках без опасных трюков.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение