Риз Уизерспун показала своего двойника

Актриса показала свою дублершу, которая уже играла за нее в нескольких фильмах, а сейчас девушка задействована в сериале "Большая маленькая ложь".

На видео в своем Instagram-блоге Риз рассказала, что девушка по имени Мэрили Лесли работает с актрисой несколько лет и снялась уже в пяти фильмах. Сейчас Мэрили дублирует Риз на съемках нашумевшего драматического сериала "Большая маленькая ложь", в котором Уизерспун играет одну из главных героинь Мадлен Маккензи.

@reesewitherspoon

Под постом Уизерспун интересуется у своих поклонников, действительно ли они похожи:

"Что ж ребята, хочу показать вам человека, который работает со мной уже несколько лет. Это Мерили, и она мой двойник! Мы похожи, не правда ли?"

Мнение подписчиков разделились: одни уверены, что сходство стопроцентное, другие же — что Мэрили не такая симпатичная, как Риз, к тому же, по словам подписчиков, у них очень разные глаза. К слову сказать, многие поклонники остались озадачены: зачем вообще нужен дублер на съемках без опасных трюков.