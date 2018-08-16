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Режиссеры о новых отношениях в «Игре престолов»
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Режиссеры намекнули на новые отношения в «Игре престолов» 

Рамблер 16 августа 2018
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Режиссеры сериала "Игра престолов" непрозрачно намекнули на отношения Дейенерис Таргариен и Джона Сноу в восьмом сезоне.
В конце седьмого сезона Дейенерис и Джон оказываются в одной постели. Это серьезно подстегнуло интерес зрителей к продолжению сериала. Особенно интересен тот факт, что по сюжету Джон Сноу приходится Дейенерис племянником.
Режиссеры сериала Алан Тейлор и Джереми Подесва немного рассказали о восьмом сезоне. Они отметили, что родство персонажей — это очень важная деталь для будущего сюжета.
"Было важно, чтобы зрители были заинтригованы дальнейшими событиями. В сценарии эта сцена была написана без подробностей о том, что между ними действительно происходило. Мы создали момент, когда Кит и Эмилия останавливаются и смотрят друг другу в глаза. Нашей целью было показать, что ими движет страсть. Они не до конца понимают, что их ждет в будущем, и к каким последствиям приведут их действия. "
Но главным вопросом, после всего произошедшего, остается один. Будут ли они править вместе, или сразятся за трон не на жизнь, а на смерть.
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