Режиссеры о новых отношениях в «Игре престолов»

Режиссеры намекнули на новые отношения в «Игре престолов»

Режиссеры сериала "Игра престолов" непрозрачно намекнули на отношения Дейенерис Таргариен и Джона Сноу в восьмом сезоне.

В конце седьмого сезона Дейенерис и Джон оказываются в одной постели. Это серьезно подстегнуло интерес зрителей к продолжению сериала. Особенно интересен тот факт, что по сюжету Джон Сноу приходится Дейенерис племянником.

Режиссеры сериала Алан Тейлор и Джереми Подесва немного рассказали о восьмом сезоне. Они отметили, что родство персонажей — это очень важная деталь для будущего сюжета.

"Было важно, чтобы зрители были заинтригованы дальнейшими событиями. В сценарии эта сцена была написана без подробностей о том, что между ними действительно происходило. Мы создали момент, когда Кит и Эмилия останавливаются и смотрят друг другу в глаза. Нашей целью было показать, что ими движет страсть. Они не до конца понимают, что их ждет в будущем, и к каким последствиям приведут их действия. "

Но главным вопросом, после всего произошедшего, остается один. Будут ли они править вместе, или сразятся за трон не на жизнь, а на смерть.