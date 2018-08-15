«Бородина против Бузовой»: подробности со съемок шоу

На телеканале ТНТ стартует новое острое шоу « Бородина против Бузовой », в котором две ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — будут отстаивать свои точки зрения на разные жизненные ситуации. До старта шоу остается несколько дней, а в Сети уже разгораются нешуточные страсти вокруг экранных споров двух теледив. И пока фанаты девушек спорят, как именно должен называться проект, Ксения и Ольга высказались о своих реальных отношениях вне эфира и расставили все точки над «i».

«Как известно, истина рождается в споре. В новом шоу «Бородина против Бузовой» мы с Ксюшей будем обсуждать события, жизненные ситуации с двух разных позиций. Но не надо переносить это противостояние в реальную жизнь! Его нет!»

— уточнила бывшая супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова.

Свою точку зрения высказала и Ксения Бородина. Ранее Teleprogramma.pro, уже писала о том, что телеведущая вполне довольна своей карьерой и больше занята воспитанием детей: Маруси и Теи, младшую дочку Бородина родила от бизнесмена Курбана Омарова

«Многим, конечно, хотелось бы, чтобы мы с Олей были в жизни врагами. И нам часто приписывают вражду. Но на самом деле, это не так. Мы — две ведущие одного телепроекта, конечно, мы разные! У каждой из нас своя точка зрения, свой взгляд на какие-то вещи. И в новом шоу «Бородина против Бузовой» каждая из нас отстаивает свою позицию так, как это делают коллеги»,

— отметила Бородина.

Новое острое шоу ТНТ затронет самые злободневные жизненные вопросы: измены, ревность, жестокость, насилие в семье, выбор между работой и семьей, разница в возрасте и еще множество ситуаций, близких каждому зрителю.

Каждый день ведущие будут вставать по разные стороны баррикад и номинировать участников и пары на вылет, яростноотстаивая свое мнение.

Премьера проекта состоится 20 августа в 19.00 на телеканале ТНТ!