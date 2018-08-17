Зудина спасается от одиночества с Домогаровым

Новая работа, в которой вдова Олега Табакова приняла участие вместе с Александром , по словам актрисы, вернула ее к жизни.

Артисты на днях закончили съемки в многосерийной адаптации американского фильма «Хорошая жена». Зрители смогут увидеть сериал уже осенью на одном из центральных каналов.

По сюжету главная героиня Алиса ( Александра Урсуляк ), жена прокурора (Александр Домогаров), в один момент лишается всего, к чему привыкла в результате потери мужем работы. Его имя связывают с несколькими скандалами, репутация прокурора оказывается разрушена и ему грозит тюремный срок.

Алиса вместе с детьми уезжает жить к свекрови и из домохозяйки превращается в отличного адвоката.