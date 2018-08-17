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Зудина спасается от одиночества с Домогаровым
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Зудина спасается от одиночества с Домогаровым 

Рамблер 17 августа 2018
Новая работа, в которой вдова Олега Табакова приняла участие вместе с Александром, по словам актрисы, вернула ее к жизни.
Артисты на днях закончили съемки в многосерийной адаптации американского фильма «Хорошая жена». Зрители смогут увидеть сериал уже осенью на одном из центральных каналов.
По сюжету главная героиня Алиса (Александра Урсуляк), жена прокурора (Александр Домогаров), в один момент лишается всего, к чему привыкла в результате потери мужем работы. Его имя связывают с несколькими скандалами, репутация прокурора оказывается разрушена и ему грозит тюремный срок.
Алиса вместе с детьми уезжает жить к свекрови и из домохозяйки превращается в отличного адвоката.
Марина Зудина отметила, что история привлекла ее своим сюжетом. И объясняет, что так же, как Алисе, ей пришлось заново учиться жить после смерти любимого мужа. И сейчас она старается загружать себя работой, которая помогает ей не впадать в уныние.
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