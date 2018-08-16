Александр Ф. Скляр назовет лучший квартет в России

8 сентября в эфире одного из российских каналов стартует новый музыкальный проект «Квартет 4х4».

В ходе конкурса 16 квартетам предстоит продемонстрировать авторитетному жюри свое мастерство.

Соревнование будет состоять из трех туров, в ходе которых исполнителям придется продемонстрировать свои таланты в исполнении всем известных и новых композиций, умении делать аранжировки других областях музыкальной деятельности.

Участником квартетов также придется принять участие в соревновании на лучшую импровизацию, а также исполнять известные песни вместе с приглашенными звездами.

По результатам трех туров жюри отберут 4 квартета-финалиста. Они и будут бороться за титул самой лучшей команды. Выбрать квартет-победитель, название которого объявят 22 октября на праздничном Гала-концерте, предстоит зрителям при помощи смс-голосования.