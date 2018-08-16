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Александр Ф. Скляр назовет лучший квартет в России
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Александр Ф. Скляр назовет лучший квартет в России 

Рамблер 16 августа 2018
Фото: globallookpress
8 сентября в эфире одного из российских каналов стартует новый музыкальный проект «Квартет 4х4».
В ходе конкурса 16 квартетам предстоит продемонстрировать авторитетному жюри свое мастерство.
Оценивать участников будут лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, пианистка Людмила Берлинская, телеведущий Сергей Старостин и один из основателей «Терем-квартета» Михаил Дзюдзе.
Соревнование будет состоять из трех туров, в ходе которых исполнителям придется продемонстрировать свои таланты в исполнении всем известных и новых композиций, умении делать аранжировки других областях музыкальной деятельности.
Участником квартетов также придется принять участие в соревновании на лучшую импровизацию, а также исполнять известные песни вместе с приглашенными звездами.
По результатам трех туров жюри отберут 4 квартета-финалиста. Они и будут бороться за титул самой лучшей команды. Выбрать квартет-победитель, название которого объявят 22 октября на праздничном Гала-концерте, предстоит зрителям при помощи смс-голосования.
Ведущим нового проекта стал Камиль Ларин, один из участников известного «Квартета И».
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