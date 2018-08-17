Финал «Игры престолов» поможет разбогатеть

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Букмекеры дадут возможность разбогатеть на «Игре престолов» 

Рамблер 17 августа 2018
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Букмекеры приняли решение принимать ставки на развязку сериала "Игра престолов". Кому же достанется трон в конечном итоге?
Тысячи российских фанатов могут теперь сделать ставку на то, кому достанется трон. Главный наследник престола — Бран Старк. После него идут Джон Сноу и Дейенерис. Можно поставить не только на завоевателя трона, но и на то, кто погибнет первым. Судя по статистике, фанаты предпочитают думать, что это будет Яра Грейджой. Но букмекеры в свою очередь предлагают сделать ставку на убийство одного из драконов Дейенерис.
Если учитывать произошедшее в последней серии прошлого сезона, то Джону Сноу и Дейенерис будет нелегко бороться за место на престоле. Напомним, что между героями промелькнула искра и, предположительно, им будет сложно отвоевывать что-то друг у друга.
Съемки сериала уже завершены. Премьера назначена на первую половину 2019 года. Зима уже близко, как и начало нового сезона.
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