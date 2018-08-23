Бузова объяснила бредовое название своего шоу

«Замуж за Бузову»: телеведущая объяснила бредовое название шоу

Ольга Бузова самая завидная невеста российской эстрады. Поющая телеведущая после расставания с мужем футболистом Дмитрием Тарасовым сделала умопомрачительную карьеру и попала в десятку рейтинга звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes . Однако личную жизнь наладить ей так и не удалось.

Бузова много раз признавалась в интервью, что после предательства супруга ей сложно доверять мужчинам, идти с ними на сближение. Поэтому у нее возникла идея создать телепроект "Замуж за Бузову", где она сможет выбрать себе достойного жениха из 15 претендентов.

"Я пришла на канал, и сама предложила этот формат. Два года я была одна. Реально, не было со мной никого, и стало даже страшно, что слишком долго длится мое женское одиночество. И я не стесняюсь говорить о том, что я хочу любви. Я этого очень хочу, но в реальной жизни не получается. Может быть, кто-то думает, что я так ушла в карьеру, что мне это не нужно? Это не так. Я хочу в будущем семью, я хочу любить", — рассказала телеведущая о проекте.

Бузова отметила, что испытывает сильное давление окружающих, которые постоянно спрашивают ее о детях. Звезда призналась, что уже готова стать матерью, однако в одиночестве завести ребенка она не может, даже при всем желании.

Ольга не уверена, что когда-либо еще ей доведется надеть свадебное платье, да это и не цель шоу. Тем более, как она уже убедилась, штамп в паспорте не спасает от измен, вранья и предательства. "Я пришла за любовью. Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь свадьба или нет. Для меня главное не брак, а отношения", — сообщила звезда.

Телеведущая понимает, что формат передачи, в котором мужчины будут выступать в роли гейш, может отпугнуть от нее некоторых представителей сильного пола, да и название, которое с первого взгляда может показаться бредовым, несет в себе смысл женского доминирования. "Если мужчина почувствует себя ущемленным, ну, значит, это не мой, до свидания. Но просто так уже исторически сложилось — "Замуж за Бузову". Я это где-то ляпнула, а в итоге это вошло в обиход, и название не стали менять", — цитирует поющую телеведущую сайт "Комсомольская правда".