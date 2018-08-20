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Сколько зарабатывают звезды «Дома-2»
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Сколько зарабатывают звезды «Дома-2» 

WMJ.ru 20 августа 2018
Фото: WMJ.ru
Стали известны доходы звезд реалити-шоу.
Гонорары участников и ведущих скандального реалити уже давно не дают покоя многим поклонникам телестройки. Ведь в Сети ходят слухи, что эти суммы исчисляются несколькими нулями. Так сколько же на самом деле зарабатывают звезды «Дома-2»? Самые большие доходы, разумеется, у «королевы» российского сегмента Instagram Ольги Бузовой. За ее рекламный пост в ее соцсети придется отдать около полумиллиона рублей. А за свое выступление начинающая певица берет от полутора до двух миллионов рублей. А вот Алена Водонаева готова отработать корпоратив дешевле. Ее гонорар составляет от 500 до 900 тысяч рублей. От 500 тысяч начинается цена и у экс-участника реалити, а ныне артиста продюсерского центра Максима Фадеева певца Олега Майами.
А вот Рустам Солнцев и Степан Меньщиков берут за корпоративы 100 тысяч рублей. И то артисты готовы скинуть сумму, если им понравится мероприятие. Ольга Солнце, которая сейчас стала диджеем, за свое выступление берет 60-70 тысяч рублей. А вот скандальный шоумен, который недавно женился на пенсионерке Гоген Солнцев готов отработать час корпоративах всего за 10 тысяч.
А кого из звезд вы бы хотели увидеть на своем празднике?
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