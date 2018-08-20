Почти «живой» Гомер испугал своего создателя

"Симпсоны" и не думают покидать экран. Тридцатый сезон анимационного сериала выйдет уже этой осенью.

И только сейчас Мэтта Грейнинга , автора и создателя чудной семейки, познакомили с "настоящим" Гомером.

Мигель Васкес увлекается созданием трехмерных изображений героев мультфильмов и сериалов. Так, однажды он уже показал, как выглядел бы Губка Боб в нашем мире на самом деле. Он же и отрисовал виртуального Гомера таким, каким бы его можно было увидеть, будь он живым.

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC— Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) August 17, 2018

Работу показали Грейнингу, на что он ответил, что именно таким и представлял себе старшего Симпсона в своих самых страшных снах. И еще намекнул, что этот образ достоин того, чтобы стать причиной снять новый фильм о популярной семейке.