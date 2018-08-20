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Почти «живой» Гомер испугал своего создателя
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Почти «живой» Гомер испугал своего создателя 

Рамблер 20 августа 2018
Фото: Кадр из анимационного сериала
"Симпсоны" и не думают покидать экран. Тридцатый сезон анимационного сериала выйдет уже этой осенью.
И только сейчас Мэтта Грейнинга, автора и создателя чудной семейки, познакомили с "настоящим" Гомером.
Мигель Васкес увлекается созданием трехмерных изображений героев мультфильмов и сериалов. Так, однажды он уже показал, как выглядел бы Губка Боб в нашем мире на самом деле. Он же и отрисовал виртуального Гомера таким, каким бы его можно было увидеть, будь он живым.
Работу показали Грейнингу, на что он ответил, что именно таким и представлял себе старшего Симпсона в своих самых страшных снах. И еще намекнул, что этот образ достоин того, чтобы стать причиной снять новый фильм о популярной семейке.
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