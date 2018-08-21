Их боятся даже родители: «Пятница!» запускает новый сезон проекта «Пацанки»

С 23 августа на телеканале «Пятница!» стартует третий сезон самого смелого социального эксперимента — реалити-шоу «Пацанки» . В этом году героини проекта стали еще жестче, неуправляемее и бескомпромисснее.

Пацанки третьего сезона — не просто девушки из неблагополучных семей. Они — те, от кого отказались близкие и кого боятся собственные родители. Некоторые из участниц зарабатывают на жизнь проституцией и воровством, кто-то недавно вышел из тюрьмы, а кто-то живет на улице. Тринадцать абсолютно не контролируемых оторв, поведение которых шокирует даже самого искушенного зрителя, будут несколько месяцев под прицелами камер проводить напряженную работу над собой.

Создатели проекта утверждают: этим девушкам как никогда нужны сочувствие, сопереживание и соучастие, чтобы измениться. Проект «Пацанки» для них — последний шанс остаться в живых и не стать жертвой опасного окружения и собственного образа жизни.

Обозленные на весь мир, они нашли в себе силы обратиться за помощью и попробовать начать жизнь с чистого листа.

партнерский материал

С девушками будут работать профессиональные психологи, тренеры и коучи, которые взяли на себя ответственность помочь тем, кого не смогли укротить родители, школа и полиция.

Премьера реалити-шоу «Пацанки 3» 23 августа в 19:00 на телеканале «Пятница!».