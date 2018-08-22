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Шнуров стал наставником в шоу «Голос»
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Шнуров стал наставником в шоу «Голос» 

Рамблер 22 августа 2018
Сергей Шнуров решил попробовать себя в качестве наставника в самом популярном шоу Первого канала.
Его коллегами будут композитор и продюсер Константин Меладзе, певица Ани Лорак и рэпер Баста (Василий Вакуленко).
Напомним, что "Голос" является российской версией британского телехита The Voice. Новый сезон станет уже седьмым. Впрочем, рейтинг программы не позволяет усомниться неизменном продолжении.
Кроме того, готовится к выходу и необычный проект "Голос. 60+", в котором участники должны достичь именно этого возраста. Их наставниками будут Лев Лещенко, Пелагея, Валерий Меладзе и Леонид Агутин.
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