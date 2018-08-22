Шнуров стал наставником в шоу «Голос»

Сергей Шнуров решил попробовать себя в качестве наставника в самом популярном шоу Первого канала.

Напомним, что "Голос" является российской версией британского телехита The Voice. Новый сезон станет уже седьмым. Впрочем, рейтинг программы не позволяет усомниться неизменном продолжении.