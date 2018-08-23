Хью Лори снимется в новом сериале HBO 

Британский актер Хью Лори, который, в частности, известен по роли доктора Хауса в одноименном сериале, примет участие в съемках пилотного эпизода "Авеню 5". Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По данным издания, режиссером и исполнительным продюсером сериала станет шотландский сатирик и телережиссер Армандо Ианнуччи. Он также является создателем американского комедийного сериала "Вице-президент" седьмой и последний сезон которого выйдет в 2019 году.
Hollywood Reporter описывает "Авеню 5" как "космическую комедию", действие которой происходит в будущем. Отмечается, что Лори исполнит роль капитана Райана Кларка.
В данный момент телесеть HBO заказала у Ианнуччи съемки пилотного эпизода, а также попросила предоставить черновую версию сценария для последующих серий.