Сериал «Теория большого взрыва» закрывается

Популярный американский сериал "Теория большого взрыва" Чака Лорри и Билла Прэди в скором времени завершит свое существование.

Шоу выходит на канале CBS с 2007 года. Недавно стало известно, что 12 сезон станет последним в истории этого сериала. Закрытие произойдет в мае следующего года.

"Мы сами не верим в то, что шоу закрывается. Вместе с актёрами, сценаристами и командой мы очень ценим успех сериала и хотим сделать последний сезон и последние серии такими, чтобы дать сериалу эпическое творческое завершение", — заявляют Warner Bros., CBS и Chuck Lorre Productions.

По сюжету — это ситком о физиках, которые любят комиксы. Также с ними всегда их соседка Пенни, которая сначала совсем не понимает увлечений своих новых друзей, но потом находит с ними общий язык. К концу последнего сезона персонажей становится все больше. Почти каждый из них справляется со множеством своих проблем и находит счастье.

Фанаты уже выразили сожаление по поводу того, что конец ситкома так близок и 12 сезон будет последним. Остается только гадать, найдет ли Радж свою любовь, и получит ли Шелдон Нобелевскую премию.