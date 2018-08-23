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Что стало с героями сериала «Маски-шоу»
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Что стало с героями сериала «Маски-шоу» 

Рамблер 23 августа 2018
Юмористический сериал «Маски-шоу» в девяностые годы был настоящим хитом телевидения. Его создавала одноимённая комик-группа из Одессы, которую возглавлял актёр и режиссёр Георгиев Делиев. Как сложилась жизнь артистов этого забавного шоу?
1. Георгий Делиев, 58 лет. В шоу Георгий был многостаночником: писал сценарии, режиссировал, играл главные роли. Сегодня он продолжает работать в комик-труппе, профессионально занимается музыкой, снимается в кино. Кроме того, Делиев пишет картины и организует выставки.
2. Борис Барский, 58 лет. Когда «Маски-шоу» начали завоёвывать популярность, 32-летний Борис заканчивал ГИТИС. Он снялся почти во всех выпусках телешоу, участвовал в кинопроектах и продолжает играть в театре и кино. А ещё Барский выпустил восемь поэтических сборников.
3. Эвелина Блёданс, 48 лет. Телекарьера актриса началась именно в «Масках». После Блёданс много снималась в кино и тв, сейчас она часто появляется на различных телевизионных шоу и является одной из популярнейших медиа-персон.
4. Наталья Бузько, 53 года. Актриса по-прежнему работает в комик-группе, снимается в кино, играет в театре. Наталья освоила и ещё одно направление: она преподаёт актёрское мастерство в продюсерском центре.
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