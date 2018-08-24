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Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
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Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍ 

Рамблер 24 августа 2018
Хафтор Бьернсон из Исландии, известный всему миру по роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов", сыграл полковника Сандерса в рекламе сети KFC‍.
На этот раз он предстал в образе символа KFS, и поклонники не сразу узнали жестокого бойца из "Игры престолов" в добродушном Сандерсе. Но и в рекламе Бьернсон продемонстрировал свою легендарную силу. По сюжету ролика его герой подтягивает к себе на канате большой ящик, наполненный бургерами.
Бьернсон является прославленным тяжеловесом и неоднократным призером соревнований "Самый сильный человек планеты". Он смог превзойти рекорд викинга Орма Сильного, жившего в X веке, и протащил десятиметровое бревно весом в 650 килограммов на пять шагов.
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