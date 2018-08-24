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Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
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Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке» 

Рамблер 24 августа 2018
В Сети появился трейлер третьего сезона сериала Amazon "Человек в высоком замке". Премьера назначена на пятое октября 2018 года. В главных ролях — Руфус Сьюэлл, Алекса Давалос, Каллум Кит Ренни, Люк Клейтанк и другие.
Проект является экранизацией фантастического романа Филипа Дика, написанного в жанре альтернативной истории. Действие происходит в бывших штатах Америки после победы Германии и ее союзников в Второй мировой войне.
В результате убийства Франклина Делано Рузвельта страна не смогла выйти из Великой депрессии и оказать сопротивление Японии и Германии. В итоге США разделены на Тихоокеанские Штаты, которые принадлежат Японии, и Восточное побережье, которое отошло Германии, а также буферную зону между ними.
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