Родион Газманов раскрыл свое участие в «Голосе»

заинтриговал подписчиков фотографией в микроблоге.

Родион Газманов опубликовал снимок, на котором позирует в кресле наставника шоу "Голос". Разумеется, подписчики немедленно стали одолевать его вопросами и предположениями.

Одни решили, что Родион хочет вспомнить детство и попробовать свои силы в отборочном туре. Другие — что Родион будет наставником. А некоторые даже прочили Родиону место ведущего.

Ух, как круто!🔥 Дождались — теперь нормально буду смотреть "Голос"

Отличная новость. 👍Обязательно посмотрю.

Поздравляю. Это большая честь и труд быть наставником. Это вместо кого-то или полностью новый состав будет？

Вот это поворот!))) Здорово!))

Вы ведущим наверное будете))) наставники уже есть)

Родион объяснил, что не намерен участвовать в шоу ни в качестве конкурсанта, ни как наставник. На самом деле он взял интервью у участников проекта. Родион не стал скрывать, что комментарии поклонников, которые не сомневались в его успехе, ему понравились.