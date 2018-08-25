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Родион Газманов раскрыл свое участие в «Голосе»
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Родион Газманов раскрыл свое участие в «Голосе» 

Рамблер 25 августа 2018
Фото: @rodder13
Сын Олега Газманова, когда-то прославившийся раньше отца,
заинтриговал подписчиков фотографией в микроблоге.
Родион Газманов опубликовал снимок, на котором позирует в кресле наставника шоу "Голос". Разумеется, подписчики немедленно стали одолевать его вопросами и предположениями.
Одни решили, что Родион хочет вспомнить детство и попробовать свои силы в отборочном туре. Другие — что Родион будет наставником. А некоторые даже прочили Родиону место ведущего.
Ух, как круто!🔥 Дождались — теперь нормально буду смотреть "Голос&quot;
Отличная новость. 👍Обязательно посмотрю.
Поздравляю. Это большая честь и труд быть наставником. Это вместо кого-то или полностью новый состав будет？
Вот это поворот!))) Здорово!))
Вы ведущим наверное будете))) наставники уже есть)
Родион объяснил, что не намерен участвовать в шоу ни в качестве конкурсанта, ни как наставник. На самом деле он взял интервью у участников проекта. Родион не стал скрывать, что комментарии поклонников, которые не сомневались в его успехе, ему понравились.
Комментарии
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