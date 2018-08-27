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Пять участников «Замуж за Бузову» покинули шоу
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Пять участников «Замуж за Бузову» покинули шоу 

Рамблер 27 августа 2018
26 августа стартовало шоу "Замуж за Бузову". В нем телеведущая Ольга Бузова должна найти будущего мужа и спутника жизни.
Телепроект имеет много общего с шоу "Холостяк". Однако, в отличие от "Холостяка", в шоу "Замуж за Бузову" мужчины могут сами решать, как им действовать. Участники могут забрать крупную сумму денег и покинуть проект или остаться, чтобы завоевать сердце Бузовой.
В первой серии своего шоу Ольга познакомилась с 15 участниками, среди которых были и бизнесмены, и мужчины творческих профессий. Однако, после первого эпизода количество участников резко сократилось на треть. Пятерых кандидатов Ольга отправила домой.
Надо отметить, что в шоу принимает участие и сестра Бузовой — Анна. Именно она посоветовала Ольге исключить Акбара Юсупова. Оказалось, что молодой человек, ожидая других участников, открыто флиртовал с официантками в баре, одной из которых оказалась сестра Ольги.
Также домой отправились Герман Титов, DJ Vegan, Олег Назаров и Константин Кульбак, которые не смогли произвести впечатление на Бузову во время первой беседы.
Остальные участники отправятся вместе с Ольгой в Италию.
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