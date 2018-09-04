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Газманов стал ведущим на Первом канале
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Газманов стал ведущим на Первом канале 

Russianshowbiz.info + ещё 7 4 сентября 2018
Старший сын известного певца Олега Газманова Родион подтвердил слухи о том, что стал сотрудником Первого канала.
Несмотря на то, что Родион пробовал себя и в качестве певца, и в качестве ведущего, добиться серьезного успеха в карьере у мужчины получилось только сейчас, в 37 лет. 3 сентября Газманов появится на экранах телевизоров в качестве ведущего ежедневного утреннего шоу.
Родион поблагодарил Первый канал за доверие и спросил у своих читателей, будут ли они смотреть проект с его участием.
Фанаты поздравили талантливого артиста с "повышением" и попросили рассказать о работе подробнее. Многие читатели отметили, что с удовольствием следят за всеми проектами, в которых участвует Газманов, и новый не станет исключением.
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