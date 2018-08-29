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Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
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Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона 

Рамблер 29 августа 2018
29 августа родился Майкл Джексон. В этом году ему могло бы исполниться шестьдесят лет.
Майкла Джексона называли королем не только поп-музыки, но и видеоклипов. Его музыкальные ролики ознаменовали собой начало эпохи видеоклипов, как главных "продавцов" песни и как способ наиболее четко и ярко выразить свои взгляды на ту или иную тему.
В память о величайшем поп-исполнителем мы собрали пять видеоклипов, которые по тем или иным причинам стали легендарными.

"Black or White" (1991)

Спорный, скандальный, оскорбительный — как только не называли этот клип Джексона. Антирасистский характер видео, а также некоторые сцены, которые сочли чересчур жестокими, стали причиной временного запрета на показ. В клипе использованы сложные для тех лет компьютерные спецэффекты, а в главных ролях снялись Маколей Калкин, Тесс Харпер и Джордж Вендт.

"Remember the Time" (1992)

Майкл Джексон всегда любил рассказывать внятные и законченные истории, но в этом клипе он превзошел себя. Романтичная фантазия на тему Древнего Египта с участием звезд первой величины — актера Эдди Мерфи и топ-модели Иман — смотрится как профессиональный короткометражный фильм.
А Джексон в очередной раз ввел новый тренд — приглашение суперзвезд в несерьезные как тогда считали музыкальные ролики.

"You Are Not Alone" (1995)

Лирическая иллюстрация вечного одиночества звезды. В этом клипе музыкант впервые предстал полуобнаженным. Кроме того, вместе с ним снялась его жена — Лиза Мария Пресли.
Визуальный ряд был вдохновлен картиной "Рассвет" Максфилда Пэрриша, любимого художника Джексона.

"Earth Song" (1995)

Этот клип стал вехой в судьбе целого поколения. Наверно, самый социальный и антивоенный видеоролик в творчестве Джексона. Музыкант посвятил его проблемам экологии и прав человека. Видео снимали в сельве Амазонки (часть леса была вырублена сразу после съемок), в воюющей тогда Хорватии, в деревне масаев в Танзании и на обгорелом поле в пригороде Нью-Йорка. Все герои клипа — местные жители. Также были использованы документальные кадры со сценами убийства животных.

"They Don't Care About Us" (1996)

Клип стал воплощением протеста против двойных стандартов, насилия и любого неравенства. Видео сняли в настоящей тюрьме с участием заключенных, кроме того, в ролик попали архивные кадры с изображением геноцида, голода и полицейского произвола.
Американские телеканалы отказались от демонстрации клипа. Песню и по сей день часто исполняют на различных митингах.
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