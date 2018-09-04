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«Мистера робота» закроют после четвертого сезона
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«Мистера робота» закроют после четвертого сезона 

Газета.Ru + ещё 3 4 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Четвертый сезон сериала "Мистер робот" станет последним, сообщает The Hollywood Reporter.
Премьера последнего сезона состоится в 2019 году. Первоначально он должен был состоять из восьми эпизодов, однако, по словам источника издания, его расширят до 12 серий.
Режиссер Сэм Эсмейл заявил изданию, что когда он задумал "Мистера Робота", он думал, что это будет "нишевой сериал с небольшим количеством последователей", однако за последние три года он стал чем-то большим. Он также поблагодарил всех поклонников сериала.
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