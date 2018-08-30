«Ищейка-3»: новый сезон

На Первом канале 3-6 сентября в 21:00 вы вновь встретитесь с самой замечательной и самой очаровательной «ищейкой», которую только можно представить.

Жизнь хорошо знакомой вам Александры Кушнир постепенно возвращается в привычное русло. Кажется, подполковник Кушнир научилась выпутываться из самых сложных ситуаций, и ее уже ничем не удивить. Но внезапно всего лишь один визит к врачу переворачивает всё с ног на голову. Расследования, быт Кушнир, ее отношения с начальством, подчиненными и близкими — ничто уже не будет прежним… Как и в предыдущих сезонах, следователь Александра Кушнир продолжит филигранно, по-мужски конкретно и по-женски интуитивно раскрывать преступления и выводить на чистую воду неблагочестивых жителей Черноморского побережья. В первом сезоне она работала в Дивноморске, а со второго весь отдел передислоцировался в Геленджик. Преступления, которые раскрывает героиня, становятся все опаснее, а личные драмы сбивают с толку все сильнее.

— С любовью и отношениями в третьем сезоне все непросто, впрочем, как и всегда у моей героини, — рассказывает Анна Банщикова . — нее не ладятся отношения с мужчинами, потому что она любит только свою работу. Как сказала одна известная актриса: «Мы сами стали теми крутыми парнями, за которых в молодости мечтали выйти замуж». Если бы она захотела, у нее бы все было: и муж, и свадьба, и семья. Но она боится потерять свободу. Я получаю огромное количество писем от зрителей, которые любят наш сериал, многие смотрели «Ищейку» по несколько раз. Сочетание ума, интеллигентности и чувства юмора — все, благодаря чему у нас все это получилось!

Кстати, в фильме появляется новая героиня. Ева Смолич (актриса Ольга Литвинова ) — полковник и новый начальник Кушнир. По словам Ольги, ее героиня — обычная женщина «со всеми вытекающими из этого обстоятельствами». Просто должность у нее настолько важная и серьезная, что на работе приходится нажимать на кнопки, которые отключают женские качества и включают мужество и строгость.

В новом сезоне любовные коллизии будут связаны и с экспертом-криминалистом Маратом Хайдаровым, чья выдержка и самообладание в предыдущих сезонах не раз удивляли зрителей. Тут он предстанет перед зрителями в неожиданном амплуа профессионального байкера.

— Я настоящий байкер, окончил даже школу езды на мотоцикле. Когда я начал работать над ролью Хайдарова, я захотел наделить его какими-то интересными качествами. Чтобы за пределами серых стен морга у него была совершенно противоположная, яркая жизнь, — рассказывает Денис Бургазлиев (исполнитель роли капитана, эксперта-криминалиста Марата Хайдарова). — Поэтому мой персонаж слушает соответствующую музыку, носит определенную одежду, ездит на мотоциклах. Для съемок по моей просьбе мне достали чудный мотоцикл — переделанный Suzuki Intruder. Я еще попросил, чтобы он непременно был нарядным, и реквизиторы нашли для меня настолько нарядный мотоцикл, что на нем ездишь, как на новогодней елке.

…Преступления совершаются одно за одним, отделу все чаще приходится работать ночи напролет, однако для его сотрудников работа является неотъемлемой частью жизни, и без нее они себя уже не представляют.

Конечно, выход сериала большое событие, но как многим известно, незадолго до премьеры случилось трагическое событие — ушел из жизни режиссер всех сезонов сериала Дмитрий Брусникин . Вся съемочная группа вспоминает его с огромной теплотой. Для Дмитрия Брусникина «Ищейка 3 стала последней режиссерской работой…

— Дмитрий Владимирович был совершенно невероятный человек! Человек, с которым рядом все обретало смысл. Мы огромное количество времени провели на площадке и за ее пределами. Человек с бешенной совершенно энергетикой, человек — мотор! Нам его очень не хватает, — говорит Анна Банщикова. — В фильме благодаря Дмитрию Владимировичу много юмора и самоиронии. Он говорил: „У нас с тобой такое чувство юмора, которое всегда спасает“. В любой ситуации мы могли придумать что-то смешное, мы столько импровизировали на площадке, дурачились…

— В течение многих лет мы сотрудничали с Дмитрием Владимировичем Брусникиным. Он был педагогом на моем курсе, когда я учился в школе-студии МХАТ. Когда-то мы сделали с ним огромный проект „Бигль“: 24 серии — я играл главную роль, — вспоминает Денис Бургазлиев. — Мы с ним часто пересекались не только в театре, но и на телевидении. С ним было очень интересно, потому что он был всегда открыт для новых предложений и интересных ходов.