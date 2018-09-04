MTV запускает новое шоу про молодых мам

Если вам кажется, что баланс между работой и личной жизнью достичь невозможно, новое реалити от MTV«Pretty Little Mamas» поможет вам пересмотреть свои взгляды на материнство в молодом возрасте. Шоу расскажет о жизни пяти лучших подруг, проживающих в Калифорнии. Каждая из них пытается найти баланс между домашними обязанностями, собственной реализацией и общением с подругами, что не так-то просто, даже если ты проживаешь в Сан-Диего.

Название шоу является отсылкой к популярному сериалу «Pretty Little Liars», в русском прокате получившем название «Милые обманщицы». Пользователи сети уже сравнили предстоящий проект с другим популярным реалити-шоу от MTV «Teen Mom», в котором основное внимание уделяли тому, как подростки пытаются совместить учебу и новые родительские обязанности, а также проблемы репродуктивного выбора.

Героиням шоу — Николь, Никки, Шайенн, Чандлэр и Алиссе — также пришлось рано принять серьезный выбор в отношении своей жизни. По словам участниц, у шоу не было особого сценария, так что они постарались показать ежедневные трудности, с которыми сталкивается любая молодая мама.

Премьера шоу 30 августа.