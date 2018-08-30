«Прожарка Вити АК» на ТНТ4

На шоу ТНТ4 «Прожарка» Витя АК столкнулся с хейтерами лицом к лицу

Стендап-комики припомнят Вите АК его гангстерские треки, надоедливую рекламу казино и коллекцию солнцезащитных очков.

Премьера! 3 сентября на ТНТ4 в 23:00 — «Прожарка Вити АК».

Первое комедийное хейт-шоу, в котором известный рэпер выслушает жёсткие шутки в свой адрес от стендап-комиков и поп-звезды 90-х Андрея Григорьева-Апполонова.

По словам ведущего Ильи Соболева, в «Прожарке» ещё ни разу не было классного рэпера, и, чтобы не изменять традициям, позвали Витю АК. Сейчас Витя больше известен как автор самой надоедливой рекламы, множеством фитов со звёздами от Кобзона до Бузовой и участием в развлекательных шоу, но в начале «нулевых» на его творчестве выросло целое поколение. «Целое поколение, но не он сам!» — добавила участница проекта StandUp в «Прожарке» ещё ни разу не было классного рэпера, и, чтобы не изменять традициям, позвали Витю АК. Сейчас Витя больше известен как автор самой надоедливой рекламы, множеством фитов со звёздами от Кобзона до Бузовой и участием в развлекательных шоу, но в начале «нулевых» на его творчестве выросло целое поколение. «Целое поколение, но не он сам!» — добавила участница проекта StandUp Елена Новикова

На «Прожарку» Витя пришёл в своём фирменном образе — в тёмных очках. Ведущий Comedy Radio Евгений Чебатков считает, что у рэпера контракт с крупнейшими производителями таких очков: «Они платят миллионы, чтобы Витя АК никогда не носил их бренды»! По мнению участника «Открытого микрофона» Валеры Артюхова, когда перед глазами Вити пронесётся вся его жизнь, воспоминания прервутся рекламой интернет-казино. Комик Марк Сергиенко посмеялся над ростом гостя: «Ради музыки он отказался от карьеры садового гнома». Досталось и его творчеству — Ирина Приходько рассказала историю, как подростки на даче слушали новый альбом «АК-47», после чего встали на четвереньки и ушли в лес.

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Витя АК, рэпер: «Прожарка» проходит на лёгкой волне, хоть шутки и жёсткие. Я вырос в городе Берёзовский, и, бывало, мы там между собой пожёстче «угорали». Но некоторые темы березовчанам были бы непонятны, особенно про мам, личную жизнь»

Поскольку рэп обогнал «попсу» и стал самым модным жанром, у звёзд поп-музыки накопилось достаточно хейта в адрес рэперов. Выслушать это придётся Вите АК, а слово от имени поп-музыки возьмёт тот самый «рыжий из Иванушек» — Андрей Григорьев-Апполонов. Он заявил, что «Иванушки» собирали «Олимпийский» своими песнями, а Вите для этого надо назваться «Ярмарка мёда» или «Выставка шуб». Андрей обвинил рэпера в плагиате, потому что он «первый начал шептать в микрофон всякую хрень». Витя АК удивился появлению Андрея: «думал, что его давно снесли вместе со всеми старыми пятиэтажками».

Андрей Григорьев-Апполонов, певец: «До «Прожарки» я не был лично знаком с Витей АК, но мне искреннее жаль, как на шоу его разгромили в пух и прах. Я бы не хотел оказаться на месте Вити! Даже в качестве гостя чувствовал себя не очень комфортно, потому что «Прожарка», мне кажется, иногда переходит рамки приличия, а такой юмор у меня больше вызывает неловкость. Сам я так жёстко не шучу, но, как говорится, «у балтийской молодёжи развлечения свои»

«Прожарщики» респектнули Вите, ведь без такой знаковой фигуры в русском рэпе не появились бы ни Оксимирон, ни Скриптонит — они просто послушали творчество АК и поняли, что нужно делать по-другому. Витя ответил стихотворением, в котором пообещал всегда оставаться самим собой и работать так же исправно, как настоящий АК-47.

Переверни календарь 3 сентября — «Прожарка Вити АК» в 23:00 на ТНТ4!