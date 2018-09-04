Мэтт Гроунинг поведал о секретном камео Джексона

Стало известно, какого персонажа из "Симпсонов" озвучивал Майкл Джексон

Уже очень давно фанаты мультсериала догадывались, что голос одного из персонажей принадлежит Джексону, но никаких прямых доказательств этому не было. Недавно Мэтт Гроунинг признался, что король поп-музыки действительно участвовал в озвучке одного из эпизодов.

В серии "Симпсонов" под названием "Совершенно безумный папа" Гомер попадает в психбольницу. Там он встречает душевнобольного Леона Камповски, который верит в то, что он настоящий Майкл Джексон. В конце эпизода они сбегают из лечебницы, и Камповски исполняет для Лизы песню "С днем рождения, Лиза".

Кадр из мультсериала "Симпсоны"

В 1991 году, после того, как вышла эта серия, многие писали, что узнали голос Майкла в озвучке этого персонажа. Но никакого официального подтверждения догадке фанаты не получили. Через несколько лет стало известно, что музыкальные партии исполнял не Джексон, а Кип Леннон.

29 августа Мэтт Гроунинг дал интервью изданию The Weekly, в котором рассказал следующее:

"Поздно ночью я сидел в офисе, тут зазвонил телефон, я взял. Голос на том конце говорит: "Привет, это Майкл Джексон". Приблизительно так. Его голос звучал так, будто кто-то изображает Майкла Джексона. Он перезвонил и сказал: "Нет, это правда я, не клади трубку". Он рассказал мне, что очень любит Барта и хочет быть на шоу. На этом мы и договорились. Не можешь же ты отказать королю поп-музыки?", — вспоминает Мэтт.

Так Майкл Джексон стал автором песен "Do the Bartman" и "С днём рождения, Лиза", хотя его участие нигде официально не упоминалось.