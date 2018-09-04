Ещё
Мэтт Гроунинг поведал о секретном камео Джексона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Мэтт Гроунинг поведал о секретном камео Джексона 

Рамблер 4 сентября 2018
Фото: Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Стало известно, какого персонажа из "Симпсонов" озвучивал Майкл Джексон.
Уже очень давно фанаты мультсериала догадывались, что голос одного из персонажей принадлежит Джексону, но никаких прямых доказательств этому не было. Недавно Мэтт Гроунинг признался, что король поп-музыки действительно участвовал в озвучке одного из эпизодов.
В серии "Симпсонов" под названием "Совершенно безумный папа" Гомер попадает в психбольницу. Там он встречает душевнобольного Леона Камповски, который верит в то, что он настоящий Майкл Джексон. В конце эпизода они сбегают из лечебницы, и Камповски исполняет для Лизы песню "С днем рождения, Лиза".
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
В 1991 году, после того, как вышла эта серия, многие писали, что узнали голос Майкла в озвучке этого персонажа. Но никакого официального подтверждения догадке фанаты не получили. Через несколько лет стало известно, что музыкальные партии исполнял не Джексон, а Кип Леннон.
29 августа Мэтт Гроунинг дал интервью изданию The Weekly, в котором рассказал следующее:
"Поздно ночью я сидел в офисе, тут зазвонил телефон, я взял. Голос на том конце говорит: "Привет, это Майкл Джексон". Приблизительно так. Его голос звучал так, будто кто-то изображает Майкла Джексона. Он перезвонил и сказал: "Нет, это правда я, не клади трубку". Он рассказал мне, что очень любит Барта и хочет быть на шоу. На этом мы и договорились. Не можешь же ты отказать королю поп-музыки?", — вспоминает Мэтт.
Так Майкл Джексон стал автором песен "Do the Bartman" и "С днём рождения, Лиза", хотя его участие нигде официально не упоминалось.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение