Агутин решил сделать из отца звезду

Николай Агутин принял участие в слепых прослушиваниях проекта «Голос 60+».

Как утверждает отец «босоногого мальчика», он пришел на кастинг втайне от звездного отпрыска, решив сделать ему сюрприз. 83-летний Николай рассказывает, что ему очень понравилась идея канала сделать музыкальное шоу для пенсионеров. Ведь редко кому в таком почтенном возрасте удается выступить на публике и показать свои таланты. И Агутин-старший решил использовать свой шанс.

Конечно, Леонид узнал отца по тембру голоса, даже находясь к нему спиной, но долго не мог поверить, что именно его родитель находится сейчас на сцене.

Стоит отметить, что Николай Агутин в прошлом — довольно известный композитор и поэт, песни которого исполняли многие артисты. Голосом отец Леонида тоже не обделен, поэтому вполне может оказаться в числе финалистов шоу.

Кстати, к критике со стороны зрителей и мнению, что именно сын «устроил его в телевизор», Николай вполне готов.

Напомним, что первые выпуски телешоу "Голос 60+" выйдут в эфир в сентябре. За право стать победителей проекта будут соревноваться возрастные участники.