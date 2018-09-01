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Агутин решил сделать из отца звезду
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Агутин решил сделать из отца звезду 

Рамблер 1 сентября 2018
Фото: @agutinleonid
Николай Агутин принял участие в слепых прослушиваниях проекта «Голос 60+».
Как утверждает отец «босоногого мальчика», он пришел на кастинг втайне от звездного отпрыска, решив сделать ему сюрприз. 83-летний Николай рассказывает, что ему очень понравилась идея канала сделать музыкальное шоу для пенсионеров. Ведь редко кому в таком почтенном возрасте удается выступить на публике и показать свои таланты. И Агутин-старший решил использовать свой шанс.
Конечно, Леонид узнал отца по тембру голоса, даже находясь к нему спиной, но долго не мог поверить, что именно его родитель находится сейчас на сцене.
Стоит отметить, что Николай Агутин в прошлом — довольно известный композитор и поэт, песни которого исполняли многие артисты. Голосом отец Леонида тоже не обделен, поэтому вполне может оказаться в числе финалистов шоу.
Кстати, к критике со стороны зрителей и мнению, что именно сын «устроил его в телевизор», Николай вполне готов.
Напомним, что первые выпуски телешоу "Голос 60+" выйдут в эфир в сентябре. За право стать победителей проекта будут соревноваться возрастные участники.
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