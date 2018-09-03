Мультсериал «Время приключений» завершается

Десятый сезон мультсериала «Время приключений» станет последним

Создатели мультсериала Adventure Time («Время приключений») объявили о его завершении после 10 сезона. Последняя серия, сообщило издание Variety, выйдет на экраны 3 сентября.

По словам исполнительного продюсера «Времени приключений» Адама Муто, 4 сентября будет выпущен сборник DVD-дисков, на которые запишут три последних сезона сериала.

«Нам очень повезло, что люди смотрели и любили его», — подчеркнул Муто.

По его словам, зрители должны «что-то почувствовать в финале сериала — счастье, радость или печаль».

Сериал Adventure Time вышел на экраны в 2010 году. Он рассказывает о приключениях мальчика Финна и его волшебного бульдога Джейка. Действие многосерийного мультфильма происходит в постапокалиптическом мире «Земли Ооо».