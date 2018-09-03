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Мультсериал «Время приключений» завершается
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Десятый сезон мультсериала «Время приключений» станет последним 

360tv.ru + ещё 13 3 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Создатели мультсериала Adventure Time («Время приключений») объявили о его завершении после 10 сезона. Последняя серия, сообщило издание Variety, выйдет на экраны 3 сентября.
По словам исполнительного продюсера «Времени приключений» Адама Муто, 4 сентября будет выпущен сборник DVD-дисков, на которые запишут три последних сезона сериала.
«Нам очень повезло, что люди смотрели и любили его», — подчеркнул Муто.
По его словам, зрители должны «что-то почувствовать в финале сериала — счастье, радость или печаль».
Сериал Adventure Time вышел на экраны в 2010 году. Он рассказывает о приключениях мальчика Финна и его волшебного бульдога Джейка. Действие многосерийного мультфильма происходит в постапокалиптическом мире «Земли Ооо».
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