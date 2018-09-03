Андрей и Юлия Норкины возвращаются в радиоэфир

Премьера программы «Простыми словами» состоится 3 сентября в эфире Радио « Комсомольская правда ».

Радио «Комсомольская правда» продолжает радовать своих слушателей новыми проектами. После непродолжительного «отпуска» кресла ведущих вновь займут супруги Андрей и Юлия Норкины. Ранее в эфире Радио КП они вели программу «120 минут с Андреем Норкиным и Юлией Норкиной» и теперь вновь вернулись в эфир с новым проектом.

«Простыми словами» — авторская аналитическая программа Андрея и Юлии Норкиных обо всем, что происходит в стране и мире. Простыми словами о важном.

Андрей Норкин вместе с женой Юлией будут обсуждать главные новости уходящего дня, говорить о том, почему мужчины и женщины по-разному смотрят на события, поднимать темы, касающиеся каждого.

Обсуждаем главные новости в прямом эфире с Юлией и Андреем Норкиными по понедельникам, вторникам и средам в 19:05 на Радио «Комсомольская правда».

Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиостанций по федеральному охвату и одним из лидеров по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. Федеральная сеть радиостанции «Комсомольская правда» насчитывает 60 передатчиков по России, от Хабаровска до Калининграда, что покрывает более 400 населенных пунктов страны. В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме online на сайте. В эфир радиостанции выходит более 50 авторских проектов, среди них ПодЗарядка, Главное-вовремя, Дави на газ, Военное ревю, Радиорубка, Тема дня, По сути дела, Родительский вопрос, Народный адвокат, Взгляд Поклонской, Личные деньги, Дежа Вю и другие.