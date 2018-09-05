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Нелепости в прямом эфире
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Нелепости в прямом эфире 

Рамблер 5 сентября 2018
Прямой эфир всегда непредсказуем, будь то новостной выпуск или телешоу. Трансляцию нельзя прервать, даже если там происходит что-то странное, поэтому всевозможные нелепости и оплошности зрители видят сразу же. Так, во время американского телешоу девушка решила признаться бойфренду в измене и рассказала, что после вечеринки уехала с его другом и занялась с ним сексом. В ответ он ошарашил подругу признанием, что обо всём знал. Мало того, приятель дал молодому человеку 50 долларов и пачку сигарет, чтобы тот закрыл глаза на пикантное приключение. Девушка явно не ожидала, что история примет такой оборот, а её реакцию оценили зрители, присутствовавшие в студии.
Ещё одна лав-стори завершилась не так, как предполагалось, на глазах публики. Во время репортажа на одном из центральных каналов молодой человек так бурно выражал свой восторг, что в порыве вдохновения решил сделать предложение возлюбленной, которая стояла рядом. Но, похожа, девушка не очень-то обрадовалась свалившемуся на неё счастью. И этим конфузом пристально наблюдали сотни тысяч телезрителей.
О других незабываемых моментах в прямом эфире рассказывает видео.
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