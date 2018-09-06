Сергей Шнуров нарушит правила шоу «Голос»

Совсем скоро телезрители смогут увидеть седьмой сезон шоу «Голос». Отметим, что прошлый сезон был не слишком популярен, поэтому руководство Первого канала решило удивить поклонников выбором новых наставников.

Теперь красные кресла займут провокационный Сергей Шнуров , певица Ани Лорак и композитор Константин Меладзе . Из старого состава остается только рэпер Баста. Стоит ли говорить, что именно появление Шнурова стало большим сюрпризом для телезрителей.

Сам Шнуров доволен новой ролью и в недавнем интервью признался, что чувствует себя абсолютно счастливым и наслаждается процессом. Однако руководству канала пришлось пойти на некоторые уступки для музыканта. Сергею разрешили курить прямо в студии, хотя законом это запрещено.