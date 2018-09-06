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Шнуров нарушит правила шоу «Голос»
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Сергей Шнуров нарушит правила шоу «Голос» 

Teleprogramma.pro + ещё 2 6 сентября 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Совсем скоро телезрители смогут увидеть седьмой сезон шоу «Голос». Отметим, что прошлый сезон был не слишком популярен, поэтому руководство Первого канала решило удивить поклонников выбором новых наставников.
Теперь красные кресла займут провокационный Сергей Шнуров, певица Ани Лорак и композитор Константин Меладзе. Из старого состава остается только рэпер Баста. Стоит ли говорить, что именно появление Шнурова стало большим сюрпризом для телезрителей.
Сам Шнуров доволен новой ролью и в недавнем интервью признался, что чувствует себя абсолютно счастливым и наслаждается процессом. Однако руководству канала пришлось пойти на некоторые уступки для музыканта. Сергею разрешили курить прямо в студии, хотя законом это запрещено.
«Но таких привилегий — курить прямо в студии — я добился не сразу. Сначала курил на улице, потом в темной комнатке, потом в коридорчике, а теперь курю в кресле и вообще везде. Руководство поняло, что бороться со мной бесполезно. Да и потом, это ускоряет процесс, если я курю, не отходя от рабочего места», — заявил Шнуров в интервью для «Теленедели».
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