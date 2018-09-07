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«Форт Боярд»: история шоу и звездные участники
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«Форт Боярд»: история шоу и звездные участники 

Teleprogramma.pro 7 сентября 2018
Фото: Кадр из передачи "Форт Боярд"
Телеигре «Форт Боярд» этим летом исполнилось 28 лет: первый выпуск вышел на экраны французского телевидения в 1990 году. Вспоминаем историю одного из самых известных фортов, наиболее интересные испытания и участников из разных стран.
Игра «Форт Боярд» снимается в каменном форте, расположенном у атлантического побережья Франции в проливе Антьош, между островами Иль-д’Экс и Олерон. Форт Бойяр (фр. Fort Boyard) строился всю первую половину девятнадцатого века и был готов в 1857 году. Предполагалось, что он будет служить Франции для обороны пролива от соседки Великобритании, отношения с которой всегда оставляли желать лучшего. Однако за 50 лет строительства дальнобойность артиллерийских орудий улучшилась, и теперь пролив стало возможно оборонять с берега Франции. Форт Бойяр оказался никому не нужен.
Форт использовали как тюрьму, а затем и как учебное стрельбище во время Второй мировой войны. Во второй половине двадцатого века грандиозное сооружение пребывало в запустении и постепенно разрушалось, пока им не заинтересовались телевизионщики. В 1989 году форт выкупил продюсер телевизионных игр Жак Антуан и начал его реконструкцию. Первая серия телеигры была показана на французском канале Antenne в июле 1990 года.
Кадр из передачи "Форт Боярд"
Участники игры «Форт Боярд» охотятся за сокровищами, но прежде чем получит доступ к заветным монетам, они должны пройти ряд испытаний. Значительная часть этих испытаний связана с преодолением отвращения и страха: чтобы отыскать ключ, участникам необходимо опускать руки в кувшины с живым содержимым и перебирать змей, скорпионов и пауков в надежде найти у них на брюхе записку.
Есть испытания, требующие хорошей физической подготовки: например, умение держать равновесие на вращающихся цилиндрах. Не лишними будут не только сильные мускулы, но и способность выполнять несколько действий одновременно, например, бежать и держать над головой сосуд с водой.
Кадр из передачи "Форт Боярд"
Однако главный инструмент, ведущий команду к победе, это не бесстрашие и мышцы, а разум. Игроки отгадывают загадки Старца Фура, обыгрывают Мастеров Игры, и главное — составляют ключевое слово, которое открывает двери в сокровищницу.
«Форт Боярд» транслируется в более чем 70 странах. Во многих странах, в том числе и в России, существуют национальные версии телеигры. Ведущими нашего «Форт Боярда» выступали Леонид Парфёнов и Елена Ханга, Сергей Брилёв и Яна Батыршина, Леонид Ярмольник, Оксана Фёдорова, Екатерина Коновалова, Елена Корикова, Николай Валуев, Анна Ардова. Участвовали в игре Елена Яковлева, Дмитрий Губерниев, Эвелина Бледанс, Дмитрий Дюжев, Павел Деревянко и многие другие.
Русскому зрителю хорошо известны ведущие и участники телеигры из других стран: актриса Ева Лонгория, французский фигурист Бриан Жубер и телеведущая Тина Канделаки
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