Дикие телешоу, которыми славится Япония

Сегодня телеэфир заполнен всевозможными передачами и шоу, порой сомнительного качества. И, кажется, в этом всех переплюнула Япония, где телешоу так абсурдны и нелепы, что сложно даже представить, как люди соглашаются принимать в них участие. И вот примеры, которые доказывают, что у японцев странная фантазия.

1. Шоу, в котором участник должен дать ответы на 7 вопросов в течение минуты. При этом, пока участник отвечает, особая машина заворачивает его в широкие бинты, превращая в мумию. Если человек не успевают ответить, его заматывают полностью и упаковывают в саркофаг.

2. Шоу, в котором участника запирают в помещении с обычной обстановкой. Один из предметов в этой комнате — кондитерское изделие, искусно замаскированное под обычный предмет. Участник должен отыскать его, пробуя всё на вкус.

3. Шоу, в котором человек становится шаром для боулинга. Участника, лежащего на тюбинге, партнёр спускает с горы, пытаясь сбить расставленные внизу кегли.

4. Шоу, в котором участников помещают в барабан огромной стиральной машины. Находясь в нём, человек должен выполнить какие-то действия, например, поесть. Барабан при этом крутится.

5. Шоу, в котором участники взбираются в скользких костюмах по скользкой горке, с которой периодически что-то падает.