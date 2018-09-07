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Дикие телешоу, которыми славится Япония
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Дикие телешоу, которыми славится Япония 

Рамблер 1 час назад
Сегодня телеэфир заполнен всевозможными передачами и шоу, порой сомнительного качества. И, кажется, в этом всех переплюнула Япония, где телешоу так абсурдны и нелепы, что сложно даже представить, как люди соглашаются принимать в них участие. И вот примеры, которые доказывают, что у японцев странная фантазия.
1. Шоу, в котором участник должен дать ответы на 7 вопросов в течение минуты. При этом, пока участник отвечает, особая машина заворачивает его в широкие бинты, превращая в мумию. Если человек не успевают ответить, его заматывают полностью и упаковывают в саркофаг.
2. Шоу, в котором участника запирают в помещении с обычной обстановкой. Один из предметов в этой комнате — кондитерское изделие, искусно замаскированное под обычный предмет. Участник должен отыскать его, пробуя всё на вкус.
3. Шоу, в котором человек становится шаром для боулинга. Участника, лежащего на тюбинге, партнёр спускает с горы, пытаясь сбить расставленные внизу кегли.
4. Шоу, в котором участников помещают в барабан огромной стиральной машины. Находясь в нём, человек должен выполнить какие-то действия, например, поесть. Барабан при этом крутится.
5. Шоу, в котором участники взбираются в скользких костюмах по скользкой горке, с которой периодически что-то падает.
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