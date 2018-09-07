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«Новая волна — 2018»: примите участие в голосовании
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«Новая волна — 2018»: примите участие в голосовании 

WMJ.ru 22 часа назад
Фото: WMJ.ru
В Сочи в самом разгаре Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», в котором принимают участие 15 финалистов из 10 стран мира.
Пока жюри во главе с Игорем Крутым и Филиппом Киркоровым оценивает талант конкурсантов, у тебя есть шанс самой проголосовать за понравившегося участника и помочь ему выиграть приз зрительских симпатий в рамках «Новой волны — 2018».
Для этого тебе всего лишь нужно зайти на официальный сайт конкурса и нажать на кнопку «Голосовать» под фото одного из участников. После обработки и суммирования всех голосов будет определен победитель в этой номинации, который получит заветный приз во время торжественной церемонии закрытия конкурса «Новая волна — 2018».
Голосуй за талантливых конкурсантов, и, возможно, именно твой выбор определит судьбу обладателя приза зрительских симпатий и успехи в его дальнейшей творческой карьере!
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