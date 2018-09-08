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Басков и Киркоров ошеломили даже поклонников
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Басков и Киркоров ошеломили даже поклонников 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Кадр из клипа "Ибица"
Шок после клипа Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий" только-только начал "отпускать" зрителей, как вдруг в Сети появился новый ролик уже на совместное творчество артиста и его коллеги Николая Баскова. Вчера звезды были в гостях на передаче у Ивана Урганта, где зритель в очередной раз смог убедиться в "дружбе" двух популярных певцов.
Трек "Ибица", как и видео на него, стали своеобразным продолжением уже известной истории. Басков тогда немного обиделся на Киркорова за то, что тот не записал хит с ним, но теперь ошибка исправлена и Сеть взрывает уже их совместная работа.
Мы, к сожалению, не можем опубликовать сам ролик из-за наличия в нем нецензурной лексики, но вы сможете найти его на Youtube. Это, действительно, лучше увидеть, так как описать словами происходящее в клипе крайне сложно. Но с уверенностью можно сказать, что "Цвет настроения синий" теряется на фоне новой работы артистов.
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