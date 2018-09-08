Басков и Киркоров ошеломили даже поклонников

Шок после клипа Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий" только-только начал "отпускать" зрителей, как вдруг в Сети появился новый ролик уже на совместное творчество артиста и его коллеги Николая Баскова . Вчера звезды были в гостях на передаче у Ивана Урганта , где зритель в очередной раз смог убедиться в "дружбе" двух популярных певцов.

Трек "Ибица", как и видео на него, стали своеобразным продолжением уже известной истории. Басков тогда немного обиделся на Киркорова за то, что тот не записал хит с ним, но теперь ошибка исправлена и Сеть взрывает уже их совместная работа.

Мы, к сожалению, не можем опубликовать сам ролик из-за наличия в нем нецензурной лексики, но вы сможете найти его на Youtube. Это, действительно, лучше увидеть, так как описать словами происходящее в клипе крайне сложно. Но с уверенностью можно сказать, что "Цвет настроения синий" теряется на фоне новой работы артистов.