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Самый опасный телеведущий мира
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Самый опасный телеведущий мира 

Trendymen 13 часов назад
Фото: Trendymen
Джо Роган — американский комик и спортивный комментатор, которого многие люди просто не принимают всерьез. Подумаешь, телеведущий! На самом деле, Джо с легкостью можно назвать самым опасным телеведущим мира: 2-й дан по тхэквондо, 1-дан по БЖЖ, зеленый пояс по дзюдо. Да и в комментаторы UFC Роган попал не просто так.
Обычно парни вроде Джо Рогана не могут похвастать хорошим чувством юмора. Но Джо стал одним из самых успешных стендап-комиков США — на сцене он выдает не хуже, чем в ринге.
Поработать с Джо выходили в разное время топовые бойцы UFC, от Сен-Пьера до Джошуа Шиллинга. Кстати, удар Рогана оказался сильнее, чем удар последнего — прославленного кикбоксера, а Сен-Пьера телеведущий и вовсе научил новому приему.
Наибольшей популярностью стал пользоваться подкаст Рогана. С 2009 года выпуски его передачи выходят на YouTube. Гостями считают за честь стать знаменитые писатели, режиссеры, мастера боевых искусств и прочие сильные мира сего. На сегодняшний день Роган записал уже 1000 выпусков и не собирается останавливаться.
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