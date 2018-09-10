Самый опасный телеведущий мира

Джо Роган — американский комик и спортивный комментатор, которого многие люди просто не принимают всерьез. Подумаешь, телеведущий! На самом деле, Джо с легкостью можно назвать самым опасным телеведущим мира: 2-й дан по тхэквондо, 1-дан по БЖЖ, зеленый пояс по дзюдо. Да и в комментаторы UFC Роган попал не просто так.

Обычно парни вроде Джо Рогана не могут похвастать хорошим чувством юмора. Но Джо стал одним из самых успешных стендап-комиков США — на сцене он выдает не хуже, чем в ринге.

Поработать с Джо выходили в разное время топовые бойцы UFC, от Сен-Пьера до Джошуа Шиллинга. Кстати, удар Рогана оказался сильнее, чем удар последнего — прославленного кикбоксера, а Сен-Пьера телеведущий и вовсе научил новому приему.

Наибольшей популярностью стал пользоваться подкаст Рогана. С 2009 года выпуски его передачи выходят на YouTube. Гостями считают за честь стать знаменитые писатели, режиссеры, мастера боевых искусств и прочие сильные мира сего. На сегодняшний день Роган записал уже 1000 выпусков и не собирается останавливаться.