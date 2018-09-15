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Пять шоу, навсегда изменивших наше телевидение
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Пять телешоу, которые изменили наше телевидение 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из передачи "Форт Боярд"
Сегодня этими передачами никого не удивить, но когда они впервые появлялись, зрители были поражены.

"Форт Боярд"

Популярное приключенческое телешоу, действие которого разворачивается в Бискайском заливе, у берегов Приморской Шаранты, в форте Бойяр. Вообще, эта передача — французская, и долгое время в России мы смотрели иностранное шоу, однако потом появилась и российская версия.
Интересно шоу было тем, что в форт приезжали знаменитости, которых можно было увидеть совершенно в новом свете: они бегали, прыгали, плавали на время, разгадывали загадки, терпели крыс, тараканов и змей, чтобы найти подсказку, — в общем, участвовали в настоящем приключении.

"Звездный час"

Кадр из передачи "Звездный час"
Российская детская телепередача, на которую мечтали попасть дети со всех уголков России. Те, кто все-таки попадал на популярное шоу, становились настоящими звездами в своем городе, и многие из них потом строили карьеру на телевидении.
В интеллектуальной игре сражались шесть команд, состоящих из школьника и его родственника. В первом и третьем турах нужно было поднимать таблички с правильными ответами, а во втором — из трубы падали кубики с буквами, из которых надо было составить слово.
В финале встречались двое лучших игроков. Их задачей было составить как можно больше небольших слов из одного длинного. Победитель получал невероятные для ребенка 90-х подарки: музыкальный центр, видеомагнитофон или другую технику, о которой можно было только мечтать.
И, конечно, очков любимой передаче добавлял Сергей Супонев, которого дети просто обожали.

"Последний герой"

Кадр из передачи "Последний герой"
Реалити-шоу, которое стало российским аналогом американского шоу Survivor. Первый сезон "Последнего героя" стартовал в 2001 году, его ведущим стал Сергей Бодров.
Для российского зрителя подобный формат телепередачи был в новинку: участники жили на острове, добывали себе еду и соревновались между собой в сложнейших конкурсах. Необычной фишкой шоу стала полная изоляция участников от цивилизации, говорят, что даже операторам и другому персоналу запрещалось разговаривать с "жителями" острова.
Неудивительно, что программа стабильно показывала высокие рейтинги, и продюсеры продлили ее еще на шесть сезонов.

"Сам себе режиссер"

Кадр из передачи "Сам себе режиссер"
Телевизионная передача, в основе которой лежит демонстрация любительского видео. Шоу стало невероятно популярным, потому что стать "звездой" и "попасть в телевизор" мог любой желающий, у которого была собственная камера.
В программе транслировались любительские кадры со смешной озвучкой. Герои этих роликов собирались в студии шоу и участвовали в розыгрыше призов за самое смешное видео. Удивительно, но передачу "Сам себе режиссер" снимают до сих пор, а ведущим остается все тот же Алексей Лысенков.

"За стеклом"

Кадр из передачи "За стеклом"
Первое российское реалити-шоу и один из самых высокорейтинговых проектов в истории российского телевидения.
Как только вышла первая серия программы, все семеро участников мгновенно стали звездами. Интересно, что им ничего для этого делать не понадобилось, в отличие, например, от участников "Последнего героя" или "Дома-2". Суть проекта была в том, что герои жили как обычные люди, но их повседневные заботы и интриги транслировались на всю страну.
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