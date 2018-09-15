Пять шоу, навсегда изменивших наше телевидение

Пять телешоу, которые изменили наше телевидение

Сегодня этими передачами никого не удивить, но когда они впервые появлялись, зрители были поражены.

"Форт Боярд"

Популярное приключенческое телешоу, действие которого разворачивается в Бискайском заливе, у берегов Приморской Шаранты, в форте Бойяр. Вообще, эта передача — французская, и долгое время в России мы смотрели иностранное шоу, однако потом появилась и российская версия.

Интересно шоу было тем, что в форт приезжали знаменитости, которых можно было увидеть совершенно в новом свете: они бегали, прыгали, плавали на время, разгадывали загадки, терпели крыс, тараканов и змей, чтобы найти подсказку, — в общем, участвовали в настоящем приключении.

"Звездный час"

Кадр из передачи "Звездный час"

Российская детская телепередача, на которую мечтали попасть дети со всех уголков России. Те, кто все-таки попадал на популярное шоу, становились настоящими звездами в своем городе, и многие из них потом строили карьеру на телевидении.

В интеллектуальной игре сражались шесть команд, состоящих из школьника и его родственника. В первом и третьем турах нужно было поднимать таблички с правильными ответами, а во втором — из трубы падали кубики с буквами, из которых надо было составить слово.

В финале встречались двое лучших игроков. Их задачей было составить как можно больше небольших слов из одного длинного. Победитель получал невероятные для ребенка 90-х подарки: музыкальный центр, видеомагнитофон или другую технику, о которой можно было только мечтать.

И, конечно, очков любимой передаче добавлял Сергей Супонев, которого дети просто обожали.

"Последний герой"

Кадр из передачи "Последний герой"

Реалити-шоу, которое стало российским аналогом американского шоу Survivor. Первый сезон "Последнего героя" стартовал в 2001 году, его ведущим стал Сергей Бодров

Для российского зрителя подобный формат телепередачи был в новинку: участники жили на острове, добывали себе еду и соревновались между собой в сложнейших конкурсах. Необычной фишкой шоу стала полная изоляция участников от цивилизации, говорят, что даже операторам и другому персоналу запрещалось разговаривать с "жителями" острова.

Неудивительно, что программа стабильно показывала высокие рейтинги, и продюсеры продлили ее еще на шесть сезонов.

"Сам себе режиссер"

Кадр из передачи "Сам себе режиссер"

Телевизионная передача, в основе которой лежит демонстрация любительского видео. Шоу стало невероятно популярным, потому что стать "звездой" и "попасть в телевизор" мог любой желающий, у которого была собственная камера.

В программе транслировались любительские кадры со смешной озвучкой. Герои этих роликов собирались в студии шоу и участвовали в розыгрыше призов за самое смешное видео. Удивительно, но передачу "Сам себе режиссер" снимают до сих пор, а ведущим остается все тот же Алексей Лысенков

"За стеклом"

Кадр из передачи "За стеклом"

Первое российское реалити-шоу и один из самых высокорейтинговых проектов в истории российского телевидения.

Как только вышла первая серия программы, все семеро участников мгновенно стали звездами. Интересно, что им ничего для этого делать не понадобилось, в отличие, например, от участников "Последнего героя" или "Дома-2". Суть проекта была в том, что герои жили как обычные люди, но их повседневные заботы и интриги транслировались на всю страну.